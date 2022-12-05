В суде № 2 Костаная прошли прения по делу о хищении сельскохозяйственных субсидий почти на 96 млн тенге. Деньги должны были помочь фермерам повысить урожайность картофеля, но могут стать причиной длительного заключения подсудимого Сабыржана Килыбаева.

Его обвиняют по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору в группе лиц. Один из членов группы Ажмурат Куйшин уже отбывает наказание. Обвинение настаивает на том, что Килыбаев активно участвовал в организации и реализации преступной схемы - создавал, в частности, с Куйшиным компанию ТОО “Агропром Trade”, которая фиктивно поставляла семена фермерам, но деньги при этом получала настоящие. Мошенники направляли заявки на субсидирование посредством платформы Qoldau, пользуясь ЭЦП, которые им предоставляли крестьяне. Деньги поступали на два банковских счета ТОО, оттуда небольшим фирмам для обналичивания. Семян картофеля никто никому не поставлял.

Судебное разбирательство длилось почти три месяца, подсудимый вину не признал, давал показания о том, что его использовали, активную роль в деле отрицал и отрицает.

Прокурор на процессе Динара ИРГИЗБАЕВА в прениях заявила, что вину подсудимого обвинение считает полностью доказанной, и с учетом рецидива запросила для него наказания в виде 6 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

- Гражданский иск потерпевшего, управления сельского хозяйства Костанайской области, удовлетворить, взыскать с Килыбаева в пользу потерпевшего 85 959 220 тенге в солидарном порядке с учетом уже взысканной с Куйшина суммы, - сказала государственный обвинитель.

Защитник подсудимого наоборот считает, что доказательства по делу не бесспорны, а любое сомнение, по закону, толкуется в пользу обвиняемого. Поэтому уголовное обвинение с него нужно снять.

Впереди - последнее слово подсудимого и приговор.