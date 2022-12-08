Новым председателем Верховного суда избран Асламбек Мергалиев. Он сменил на этом посту Жакипа Асанова, передает Informburo.kz.

Асламбек Мергалиев / фото с сайта Актюбинского областного суда

Сенаторы одобрили кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность нового главы Верховного суда. Он принёс присягу.

С декабря 2020 года Асламбек Мергалиев занимал должность председателя Актюбинского областного суда, до этого возглавлял Костанайский областной суд. В разные годы работал председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда, председателем суда №2 Павлодара, председателем Экибастузского городского суда.

В 2019 году, когда Мергалиев возглавлял Костанайский областной суд, он рассматривал апелляцию по делу об изнасиловании в "Тальго". Тогда коллегия отменила приговор первой инстанции, назначившей подсудимым по 2,5 года лишения свободы, и вернула дело на доследование в прокуратуру.