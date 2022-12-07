В день происшествия за рулем был только его водитель, которого аким Байгабылского сельского округа отправил предупредить людей, ходивших по льду, об опасности. Подробности изданию Tengrinews.kz рассказали в акимате Амангельдинского района.

"Действительно, за несколько дней до инцидента аким вместе с другими сотрудниками акимата расставлял по реке предупреждающие знаки о том, по нельзя ходить по льду, потому что он очень тонкий. Однако в день происшествия поступил сигнал о том, что по льду ходят люди. Аким послал водителя, чтобы он предупредил граждан об опасности. Водитель оставил машину и побежал к людям. В этот момент его машина провалилась, так как он, оказывается, оставил ее на поверхности реки", - пояснил руководитель аппарата акима Амангельдинского района Абай Шукенов.

Также выяснилось, что инцидент на реке Байгабыл произошел 2 декабря, а вытащили машину на сушу спустя двое суток.