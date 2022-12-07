Автомобиль ушел под лед на реке в Костанайской области
7 декабря 2022, 16:35 | Происшествия
Сообщение о том, что в селе Байгабыл в Амангельдинском районе на реке Байбагул провалился под лёд автомобиль марки Nexia Ravon, поступило 4 декабря в 09:00. Спасатели тут же выехали на помощь на автомашине УАЗ и 12:15 прибыли на место происшествия.
- К 13:00 спасатели принялись надевать водолазные костюмы для погружения под воду. К 17:20 при водолазно-спасательных работах был зацеплен трос на переднее колесо автомашины, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - С помощью техники, трактора Беларус, автомобиль вытащили на берег.
Хозяин машины успел выскочить из салона в момент происшествия и не пострадал.
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