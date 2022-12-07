Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сегодня, 7 декабря, посетил строящийся объект. И там высказался по поводу крупных новостроек и проектов, которые в Костанае будут завершатся уже при нем. Новый глава региона включил режим экономии.

Фото пресс-службы акима области gov.kz

- Есть проекты очень крупные. И на мой взгляд, они не совсем отвечают требованиям сегодня. Когда в селах нет воды, нет дорог, и много вопросов у людей возникает, я думаю, что это не совсем правильно — тратить огромные средства на благоустройство таких территорий, - сказал Аксакалов, стоя на территории стройки в микрорайоне Юбилейный.

Фото Олега ПАКА

Он назвал смарт-центр очень важным объектом, в том числе потому, что там на следующий год будет проходить форум приграничного сотрудничества Казахстана и России.

- Объект несомненно нужен и детям Костаная, но надо более экономно относиться к расходам, - определил аким свою позицию.

Месяц назад на встрече с населением о смарт-центре «Болашак» рассказывал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, прогнозируя, что будущий объект станет «красивейшим зданием» Костаная. Вокруг центра намеревались расположить бульвар, построить три фонтана, произвести озеленение.

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Новому акиму области предоставили два варианта оптимизации расходов. Принят более жесткий. Экономия достигается за счет того, что вообще из планов исчезает классическая аллея за 44,4 млн тенге (вместе с яблоневым садом, садом непрерывного цветения и т.п.), а также детская площадка за 74,4 млн тенге. Из трех фонтанов почти на миллиард остается один за 186,6 млн тенге. Существенно сокращены площади с твердым покрытием и, вероятно, изменится тип покрытий, так как стоимость уменьшается со 150,9 млн тенге до 46,4 млн тенге.

В итоге благоустройство смарт-центра, на которое намеревались потратить 1 990 448 284 тенге, должно уложиться в сумму 718 741 901 тенге.