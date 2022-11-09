Объект появится на территории, часть которой принадлежала до недавнего времени частному предпринимателю. Он разместил на ней кафе «Забава», судился с властями за право остаться на своей земле. Однако проиграл. Ради чего, рассказал 8 ноября аким Костаная на отчетной встрече.

Фото Ксении РЕБИК

- В микрорайоне Юбилейный строится смарт-цент «Болашак». Общая площадь его 12 000 кв. м, занимает 1,2 га, рассчитан на 650 учащихся. Будет современное здание, надеюсь, одно из красивейших в городе, - сказал аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. - И территория будет соответствующим образом благоустроена. Рядом бульвар, озеленение — растения 13 видов, три фонтана.

Фото instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Раньше сообщалось, что в смарт-центре будут функционировать кабинеты робототехники и программирования, откроют зал киберспорта. Строительство этого объекта должно завершиться в следующем году.

В 2023 году власти планируют построить в «Юбилейном» также крупный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1600 кв. м. Под него отдали площадку, на которой прежде было запланировано разместить паркинг.

Разработаны пакеты проектно-сметной документации для строительства в этом микрорайоне и микрорайоне Аэропорт детских садов на 280 мест каждый. Работы начнутся в следующем году.