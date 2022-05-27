После четырех лет судов власти Костаная победили предпринимателя

И на этой неделе победа обрела вид не только судебных постановлений, но действий в натуре. Начался разбор по бревнышку кафе, которое исполнительная власть областного центра решила ликвидировать, так как городу понадобился земельный участок под ним. Свет клином сошелся именно на гектаре, который ИП Александр Быковский приобрел в собственность.

Частный бизнес вынудили освободить приобретенный в собственность земельный участок / Фото Галины КАТКОВОЙ

Предприниматель впервые пришел в «НГ» в декабре 2018 года, когда по поводу госнужды на его землю уже начались судебные процессы. Кафе «Забава», которое изначально стояло на въезде в Костанай, не повезло оказаться в строящемся микрорайоне Юбилейный. Впрочем, Быковский-то сначала считал, что, наоборот, повезло. К заведению, которое он начинал строить в чистом поле, подтянулся газ. Приток клиентов рисовался в перспективе. Кроме того, размер земельного участка позволял раскрутить на нем смежный бизнес - Александр планировал строить там крытый мини-рынок. И город поначалу эту идею одобрил, дело дошло до стадии архитектурно-планировочного задания, Быковский заказал эскиз будущего объекта, но потом вдруг ему в согласовании отказали.

На его земельном участке город решил возвести некий Smart-центр, потом в судах никто толком не мог объяснить функционал этого объекта, но нужда в нем была заявлена государственной. Поэтому от ИП требовалось собрать манатки и уходить с земли, получив за эти «неудобства» компенсацию.

- Меня и в судах, и за их стенами без конца спрашивают: «Тебе денег мало?» - говорил «НГ» Быковский уже в 2021 году. - Но ведь не это основной вопрос. Акимат в судах должен был доказать, что ну абсолютно нет другого варианта в Костанае разместить Smart-центр, кроме того, что завязан на землю Быковского. Но ведь этот момент как раз никто не доказывал, в этом же главная несправедливость. А на самом деле никакого безальтернативного исключительного случая там нет и близко. Вы же были на суде в 2018 году, когда представитель акимата пояснил, что все дело в уже проложенных коммуникациях, именно поэтому на территории, куда входит мой участок, экономически целесообразно строить этот центр. А предприниматель со своей собственной земли пускай двигается и где-то все начинает сначала. Кстати, и на встрече в Верховном суде РК советник председателя ВС РК Елена Максюта тоже начала с вопроса, чем меня не устраивает экспертная оценка, размер компенсации. Пришлось и там объяснять суть проблемы.

Суды предприниматель последовательно проиграл. Еще в декабре 2020-го по постановлению коллегии его с земли могли согнать. Но денег в бюджете, чтобы заплатить по закону, не было. И предпринимателя оставили, как Каштанку с проглоченным кусочком на ниточке: можешь пока кафе своим заниматься, но уйдешь по команде, в любой момент. Скажите, кто будет вкладывать в бизнес на таких условиях?

На днях подписчик instagram-аккаунта «НГ» разместил фото демонтажа «Забавы», под постом - масса сочувственных комментариев. И вопрос кто-то оставил, где впредь искать «Забаву», будет ли кафе где-то на новом месте?

- Да, компенсацию выплатили. А по поводу бизнеса - раны залижем, посмотрим, что дальше. Но не будем больше общепитом заниматься, отбили охоту, - коротко ответил «НГ» Быковский.

Кажется, про такие победы принято говорить, что они Пирровы.

Кстати, землю для «Забавы» предприниматель купил именно потому, что его в 2004 году как арендатора с одного участка уже двигали. Предлог был - на этом месте встанет многоэтажка. А появилась там газовая заправка.

Вместо Smart-центра, ставшего за годы тяжб неактуальным, на месте кафе, по версии акимата, прозвучавшей однажды в суде, появится Дворец школьников. Начинаем наблюдение, что же там все-таки будет.