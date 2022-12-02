Коробы для снежных фигур начали устанавливать сегодня, 2 декабря, на аллее между университетом и Шахматным клубом. Авторы работ - коллективы костанайских школ - готовятся к новогоднему конкурсу от отдела образования.

Фигуры должны вырезать за 2 недели, лучшую работу выберет жюри.

- Городской конкурс объявлен на лучшую снежную фигуру, - рассказала «НГ» специалист отдела образования акимата Костаная Марина ДОНСКОВА. - Есть положение, есть сроки. Сегодня устанавливаем коробы. Подводить итоги будем через 2 недели, потому что есть специальная технология изготовления фигур - снег нужно засыпать, спрессовать. На это только неделя уйдет. А потом будут вырезать фигуры. Всего должны установить 36 фигур от каждой школы. Некоторые коллективы сообщили нам, что им не нужны коробы, они готовят постаменты и на них привезут и установят уже готовые фигуры. Над фигурами работают учителя, где-то им, наверное, могут помочь родители и ученики. Я думаю, инициативы много очень. Коллективная работа такая будет.

С составом жюри и призами в отделе образования пока не определились. На площади в сколоченные коробы засыпают снег. Судя по ответам на вопросы "НГ", в основном орудуют учителя с лопатами. Помогают им несколько тракторов, которые по просьбе отдела ЖКХ предоставили местные ТОО.





- У нас по задумке будет игрушечный светлый заяц - символ наступающего года, - рассказал «НГ» учитель географии школы № 17 Ерболат КУПЕЕВ. - Интересный он будет. Посмотрите, когда готово будет. Не перепутаете - на каждом табличка будет от какой школы фигуры.





- А у нас белочка! - добавляет заместитель директора по воспитательной работе ОШ № 16 Рустам БАЙРАМОВ. - Почему белочка? Мы художники, мы так захотели!





Всего в Костанае к Новому году планируют провести 5 конкурсов. Соревноваться между собой по отдельности будут магазины «у дома», крупные предприятия. Два конкурса готовит отдел образования: на лучшую новогоднюю фигуру на ул. Байтурсынова и на лучшее оформление школы.

Отделы ЖКХ и жилищных отношений готовят конкурс на лучший двор. Вчера в акимате Костаная сообщили, что на сайте готово положение для новогодних конкурсов. Ознакомиться с ним можно на сайте акимата Костаная.

Фото Ксении РЕБИК

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