Заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ сегодня, 28 ноября, докладывал на аппаратном сообщении о подготовке города к встрече Нового года. Он рассказал, что елку перед облакиматом зажгут 18 декабря, а фейерверк запустят через час после Нового года. За него отвечает костанайская компания, поэтому, по мнению акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, «проблем с ним не будет».

Фото из архива "НГ"



- На площади перед областным акиматом будет расположен ледовый городок, установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей и символа следующего года - Кролика, - доложил Каширбеков. - Мы намерены создать и продвинуть новую локацию для празднования Нового года в Костанае. Это будет территория городского пляжа. Акцент на нем делается для того, чтобы устроить безопасные и комфортные условия как для организаторов досуга, так и для самих горожан с детьми.

В центр города уже подвозят ледяные блоки

На пляже по планам акимата зальют бесплатный ледовый каток, установят горку и проложат лыжную трассу. Есть планы привлечь предпринимателей, чтобы организовать там платное катание на конных упряжках и квадроциклах. Аким предложил «сделать все по уму» и обустроить там пункты обогрева. Расположить их должны напротив остановки, куда будет ходить автобус от остановки "Магазин "Колос" по пр. Аль-Фараби. Проезд на этом автобусе для детей хотят сделать бесплатным, график движения опубликуют позже. Новая локация должна начать работу ориентировочно в середине декабря.

- Отметим, что мы открыты для креативных идей и готовы поддержать любые креативные предложения костанайцев, - сказал Каширбеков. - Мы намерены поддержать работу этой зоны отдыха для горожан на протяжении зимних школьных каникул. Это однозначно будет привлекательно для предпринимателей, желающих открыть пункты питания, обогрева, прокат коньков и другие виды досуга.

В Костанае проведут сразу 5 конкурсов на оформление города. Соревноваться между собой по отдельности будут магазины «у дома», крупные предприятия. Два конкурса готовит отдел образования: на лучшую новогоднюю фигуру на ул. Байтурсынова и на лучшее оформление школы.

Отделы ЖКХ и жилищных отношений готовят конкурс на лучший двор. Положение конкурса в ближайшее время обещают разместить на сайте акимата Костаная и в СМИ.

- 18 декабря в 18:00 начнется церемония зажжения главной новогодней елки перед областным акиматом, - продолжил доклад Каширбеков. - В мероприятии участвуют Санта Клаусы и сказочные персонажи, елку по традиции зажгут Дед Мороз и Снегурочка. Состоится пиротехническое и световое шоу. Надеемся, что на площади у всех будет радостное и праздничное настроение.

Впервые акимат Костаная готовит зимний семейный интерактивный фестиваль. Он пройдет 24 декабря на площади перед областным акиматом, начало в 12 часов. Запланированы веселый бобслей, экстрим-состязания, парад собак и соревнования по скандинавской ходьбе. А 30 декабря пройдут лыжная гонка и легкоатлетический пробег «Новогодняя карусель».

Аким Костаная уже проводил совещание по подготовке к Новому году 1 ноября. Уже тогда он высказывался о возможных проблемах с оформлением новогодней ёлки. Вспомнил он об этом и сегодня.

- У вас все нормально, все по плану идет? - спросил Жундубаев. - У меня просто нет 100-процентной уверенности, что все нормально будет.

- Все нормально, все по плану идет, - ответил представитель ТОО «New level» Ренат КУДАСОВ.

- Ну смотрите, чтобы второй год подряд елка не получилась бедная! - пригрозил аким.

- Нет, нет, в этом году замечательная, красивая елка будет, современная. - убеждал Кудасов.

По данным акимата, на ледяной городок из бюджета потратят около 16 млн тенге, еще 20 млн тенге - на оформление города. Жундубаев отметил, что для города это небольшие деньги, но он надеется, что горожане и предприятия подключатся к праздничному оформлению.