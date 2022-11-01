Установкой новогодней ёлки в этом году, как и в прошлом, займётся ТОО "New level". Претензию по качеству работ сегодня, 1 ноября, высказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. Изначально возмущение акима вызвали проблемы с исполнением другого договора на почти 147 млн тенге на установку детских игровых и спортивных площадок. Фирма обещает завершить работы до конца ноября, хотя финальные работы идут уже после того, как выпал первый снег.

В прошлом году горожане много критиковали елку за скудное оформление / Фото из архива "НГ"

- Я по документам смотрел, вы в прошлом году создали проблемы по новогоднему оформлению, - обратился аким Костаная к представителю ТОО. - Вы же занимались ёлкой, потом её критиковали. Теперь новогоднее оформление тоже вы выиграли. В этом году такая же будет ёлка как в прошлом году?

- В этом году нормальная будет, - отвечал представитель ТОО Ренат КУДАСОВ.

- Вы говорите нормально, а потом... Понимаете, вы же подрядчик, вы сделали, а потом вся критика на акимат идёт, - продолжил Жундубаев. - По госзакупке мы же не виноваты, что вы демпинганули. Если вы снизили цену, вы же, наверное, рассчитывали на что-то. Смотрите, вы нас тогда подвели, сейчас с площадками подводите. Какие работы можно в ноябре делать, когда вокруг грязь и мороз?

Руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ уточнил, что основания площадок уже готовы, а сейчас ведется установка малых архитектурных форм.

Кроме того, Марат Жундубаев предложил "немного разгрузить" отдел ЖКХ и передать ответственность за новогоднее оформление и внешний вид билбордов отделу внутренней политики.

- В принципе, это ваш профиль, вы занимаетесь этим постоянно, - отметил глава города.

"Наша газета" изучила договоры на госзакупку, которые ТОО "New level" заключало с городским отделом ЖКХ. Понять, сколько конкретно уйдет денег на оформление новогодней ёлки в Костанае, невозможно, так как договор заключается на праздничное оформление города в течение года. Помимо ёлки, в этот договор входит изготовление арт-объектов, связанных с проведением государственных праздников и городских мероприятий, текущее содержание ранее смонтированного оформления, печать и монтаж флагов напротив горакимата, монтаж светодиодных инсталляций и так далее. В прошлом году общая фактическая сумма договора на оформление города составляла 32,2 млн тенге. В этом году сумму сократили до 29,7 млн тенге, а после исполнения договора она может стать еще меньше.

В технической спецификации к договору прописано, какой должна быть главная ёлка в Костанае:

"Монтаж и украшение главной ёлки области размером 22 метра с применением инновационных светодиодных технологий. Установка каркаса, верхушка ёлки представляет собой светодиодную фигуру размером не менее 1.2 на 1.2 м. "Одежда" ёлки - светодиодная гирлянда с контроллером и регулировкой режима, общая длина гирлянды не менее 200 погонных метров и шириной шага между нитями 10 см. Для дневного декорирования использовать игрушки - 150 штук. Для ночного декорирования светящиеся игрушки в количестве 200 штук".

Похожие требования к двум 11-метровым ёлкам, которые традиционно устанавливают на бульваре Молодёжи и в микрорайоне Аэропорт. Для их декорирования предусмотрены 100 пластиковых шаров и 60 светодиодных снежинок. Эскиз и дизайн ёлок, а также их украшение нужно утвердить до 10 ноября.