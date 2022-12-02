В понедельник, 26 ноября, аким Костаная Марат Жундубаев потребовал от коммунальных служб за 4 дня очистить город от последствий метели. Вечером в четверг, 1 декабря, чиновники сообщили - вывезено 150 тысяч кубов снега, все улицы 1-й категории очищены.





- По дорогам 2-й категории остались вопросы, но их устранят за ночь, - рассказал руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Все подрядчики готовы ответить на вопросы по своей работе. Мы со своей стороны нашим подрядным организациям даем оценку выше удовлетворительного. Почему? Потому что есть вопросы к ним. Но хотел бы сказать, что они впервые столкнулись с новым алгоритмом работы.

Новый алгоритм заключается в том, что раньше подрядные организации расчищали дороги и вывозили снег по мере его накопления и своих возможностей, теперь же стараются работать более оперативно, увеличивая количество техники.





- Мы стараемся все кардинально поменять, - отметил Сабитов. - Где-то у нас это может не совсем хорошо получается, мы только с этого года начинаем в таком темпе работать. Но следующий снегопад мы будем встречать более подготовленными.

Корреспондент «НГ» спросил о претензиях к подрядчикам, которые ранее озвучил аким Костаная на оперативном совещании. Данияр Сабитов ответил, что это были единичные случаи и за последние 4 дня других нарушений не выявили. Отдельно остановились на случае, когда аким зафиксировал машину с заполненным только наполовину кузовом снега. Попался тогда водитель ТОО «АБЗ плюс», подрядчика за нарушение оштрафовали - за один день ТОО получит деньги только за половину снега, вывезенного по актам выполненных работ.

- Мы добавили количество техники, увеличив их со 170 до 200 единиц, - сообщил руководитель отдела ЖКХ. - Что здесь нужно было оперативно? Это большие самосвалы. Мы их добавили. Вновь отмечу, что сотрудники отдела ЖКХ уже неделю работают почти круглосуточно. У подрядчиков обед теперь не только днём, но и в 2 часа ночи.

В оставшихся на тротуарах кучах снега руководитель отдела ЖКХ обвинил местных предпринимателей.

- Есть такой момент - наши подрядные организации очищают определенные улицы, а субъекты бизнеса начинают вываливать снег со своей территории обратно на улицы, - пояснил Сабитов. - И получается такой эффект, что вроде бы отработали мы, но опять лежат кучи снега. И откуда они появились? Поэтому мы сейчас работаем с полицией, чтобы бизнес свой снег вывозил самостоятельно.

Сабитов вновь подчеркнул - территории во дворах должны чистить местные ПКСК и ОСИ.

- Был вопрос по не вывезенным кучам снега с площади Целинников, но мы уже готовимся к Новому году, начинаем заготовку льда, поэтому у нас есть такой момент, - ответил он на вопросы журналистов.

С жалобами на качество очистки улиц от снега посоветовал обращаться по телефону «109» в ситуационный центр IKomek. Отдел ЖКХ обещает передавать жалобы подрядчикам и реагировать на них.