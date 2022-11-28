Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 28 ноября, на аппаратном совещании раскритиковал подрядчиков за некачественную уборку снега.

В пятницу, 25 ноября, после метели руководитель отдела ЖКХ пообещал, что основные улицы расчистят от снега за 2-3 дня. По мнению главы города, это обещание выполнено не было. Аким по очереди обращался к подрядчиком и требовал обьяснить причину.





- В четверг выпало очень много снега, мы подрядчиков предупреждали, что работу нужно проводить по нынешним условиям, - сказал Жундубаев. - Вчера я за 2,5 часа объехал город вместе со своими заместителями. Какая ситуация? Пять подрядчиков, все должны работать. В первый день спасибо - проезд обеспечили для транспорта. По Карбышева я проезжал, там снег растолкали и его вывозят. Работает ТОО «АБЗ плюс». Большого количества КамАЗов я не увидел. "Китайцы" у вас работают с половиной кузова. Я остановил водителя - по пол кузова возят. Надо отделу ЖКХ разобраться, за что вы платите деньги. Почему у вашего снегопогрузчика не хватает стрелы? Исправьте это как-то! Я не говорю, что вы не работаете, но машин очень мало! Вчера водитель вам передал мой привет?

Представитель ТОО «АБЗ плюс» ответил, что недогруженный кузов - единичный случай с новым водителем.

- Еще полкузова увижу, тогда у вас будут большие проблемы, - пригрозил глава города. - Времени мало! Мы не собираемся мириться с этими проблемами и ждать, как мне предлагает отдел ЖКХ - дать вам 10 дней... Никто вам таких дней давать не будет! Три дня прошло, теперь спрос пойдет!

Техника ТОО «ДК-Максат», по словам акима, фирмы работала без опознавательных и дорожных знаков, без проблесковых маячков.

- Я ему говорю (водителю КамАЗа - «НГ»): "А где твои знаки?" - рассказал Жундубаев. - Он отвечает, что знаки в конце дороги остались. Я проехал, посмотрел, никаких знаков не увидел. Вы зачем технику безопасности нарушаете?

ТОО «Таза жол АТ», как отметил аким, нахватало в центре города участки, но убирать их своевременно и качественно не успевает.

- Весь центр вчера объехал, там конь не валялся, вы даже Абая завершить не можете, - резюмировал Жундубаев.

Представитель подрядчика пыталась ответить, что уборку проспекта Абая фирма почти завершила, оставался сегодня лишь маленький кусочек. Аким ответил - с такой позицией «разговора не получится».





Похвалил он только ТОО «Конгламерат KZ», хотя и у этой фирмы остается еще много работы.

- Если вы не успеваете, нанимайте технику, у нас хромает вывоз снега, - обратился аким ко всем подядчикам. - Ваши снегоуборочные машины простаивают. Делайте выводы! Я лично вам говорил, теперь вот в присутствии СМИ повторяю: если не сделаете выводы, тогда их сделаем мы после зимы. Зима - это ваш самый главный экзамен! Не сдадите, будем принимать меры. Мы хотели с вами контракт на 3 года заключить, но как нам с вами потом бороться? Поэтому я вас прошу усилить работу. Значит так - основные улицы должны быть за 2 дня сданы, весь город в четверг вечером должен быть почищен. Как вы это будете делать - руками, ногами, лопатами, я не знаю! Вчера я кипящей работы не увидел. Организуйте хоть две, хоть три смены!

Аким поручил отделу ЖКХ каждый день, как только зажигается уличное освещение, объезжать город и проверять работу подрядчиков.

Марат Жундубаев также ответил на критику в СМИ и соцетях по использованию пескосоляной смеси.

- Надо раз и навсегда сказать, что мы будем ее использовать в любом случае, независимо от жалоб! - заявил он. - В первую очередь это безопасность. У нас рост ДТП, и ради того, чтобы кто-то не замарал свои ботинки или машину, мы не собираемся отказываться от посыпки дорог. Единственный момент - этот реагент нужно сыпать с умом, только там, где это необходимо, под контролем отдела ЖКХ. Кроме того, если бы мы не высыпали смесь, то после снегопада на дорогах появилась бы наледь. Это тоже неудобства для пешеходов и водителей. Подрядчики, правильно же я говорю? Они люди с опытом, они понимают эту необходимость.

Фото Георгия ГОВОРОВА

