Депутат Мажилиса Ерлан Саиров прокомментировал проблему изношенности магистральных сетей в регионах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Об этом депутат высказался в кулуарах заседания Мажилиса.

"Это глобальная проблема для нашей страны. Большинство из этих сетей находятся в частной собственности. В основном у представителей олигархических групп. Поэтому мы считаем, что олигархические группы должны на сегодняшний день с большой ответственностью относиться к судьбам как жителей, так и к магистральным сетям, и раскошелиться", - ответил он.

Также депутат прокомментировал инициативу правительства по передаче ряда проблемных энергетических объектов в государственную собственность. "Если какие-то группы надумают вернуть в государство эти стратегические объекты, то они должны возместить ущерб государству. Это очень легко считается, нужно провести аудит. Когда они брали это предприятие, какая была степень изношенности, и сейчас какая. Эту разницу они должны выплатить государству. Они должны выплатить народу моральный ущерб. Сегодня в Экибастузе народ страдает, народ несчастлив, и эти вот олигархи должны заплатить за моральный ущерб", - заявил он.

Кроме того, Саиров раскритиковал руководство ТЭЦ, находящихся в частной собственности. По словам депутата, только в Экибастузе степень изношенности магистральных сетей составляет 91 процент.

"Олигархические группы, завладевшие стратегическими объектами различными неприглядными способами и недобросовестными методами, десятилетиями эксплуатируя это общественное достояние, получая прибыль, не желают вкладывать средства в модернизацию сетей автомобильных дорог и ТЭЦ по всей стране. Они плевать хотели на проблемы людей. Это как минимум несправедливо по отношению к гражданам и государству", - заявил мажилисмен в своем запросе на заседании палаты.

Саиров заявил о необходимости проведения полного технического аудита энергетических предприятий, а также рассмотреть юридическую ответственность акционеров предприятия за техническое состояние тепловых энергоузлов.

Напомним, жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.