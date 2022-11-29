Приговор по делу 20-летнего Рахата МУСИНА, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью Бахытжана УТЕУЛИНА, вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 29 ноября.

Согласно материалам дела, 23 мая 2022 года возле бара «Соседи» произошла драка, в ходе которой Мусин нанес Утеулину 7 ножевых ранений. Пострадавшего доставили в горбольницу в тяжелом состоянии.

Судья Костанайского следственного суда Абай Раисов решил оставить Мусина под домашним арестом, отказав в санкционировании более серьезной меры пресечения. Свое решение пояснял тем, что доводы следствия недостаточно мотивированы. Причем ранее Мусин уже совершал правонарушения и 23 мая еще находился под домашним арестом. Но в начале июня суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Утеулин 7 июня вышел из больницы и находился на домашнем лечении.

28 ноября подсудимый сказал свое последнее слово:

- Во-первых, хочу попросить прощения у потерпевшего и всех присутствующих. Прошу не наказывать меня по всей строгости закона, я еще молодой и у меня еще впереди вся жизнь. Прошу также учесть мое семейное положение... Находясь в следственном изоляторе, я все осознал, это было поводом пересмотреть свою жизнь. Мне стыдно за себя, стыдно перед своей семьей. Вину свою перед потерпевшим признаю в полном объеме. Я уже понес наказание, уважаемый судья! Полгода уже сижу в четырех стенах. Потерял ребенка, мама заболела онкологическим заболеванием, для меня это большой удар. Я готов пойти на любое наказание, это, конечно, уже неизбежно, но прошу вас дать мне шанс поскорее вернуться к своей семье. Я все осознал.

Сегодня, 29 ноября, судья Нурлан БЕКИШЕВ зачитал приговор:

- Мусина признать виновным в совершении уголовного правонарушения по второму эпизоду (драка 23 мая - «НГ»), предусмотренному ст. 106 ч. 2 п. 7 УК РК («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» - наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет - "НГ"), а также по первому эпизоду (правонарушения, совершенные до 23 мая, - «НГ») ст. 126 ч. 2 п. 1 и 8 УК РК («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений» - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой - "НГ") и ст. 194 ч. 2 п. 1, 2 и 3 («Вымогательство, совершенное, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и с применением насилия» - наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества - "НГ") и назначить ему наказание в виде лишения свободы по первой статье сроком на 2 года, по второй статье сроком на 3 года, по третьей статье сроком на 6 лет. Окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 6 лет в учреждении УИС средней безопасности.

Бекишев объяснил свое решение:

- Уже по результатам судебных разбирательств сомнений в совершении преступлений Мусиным не возникло. Подсудимый также признал вину и совершение им преступлений. Правда, подсудимый не согласился с квалификацией по ст. 106 ч. 2 п. 7 УК РК, так как он полагает, что там отсутствует хулиганский мотив. Но суд с таким доводом не согласился, так как суд считает именно Мусина инициатором конфликта в баре «Соседи», переросшего в драку.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Андрея СКИБЫ