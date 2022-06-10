Судья Костанайского следственного суда Абай Раисов решил оставить его под домашним арестом, отказав в санкционировании более серьезной меры пресечения. Свое решение он пояснял тем, что доводы следствия недостаточно мотивированы. Адвокат потерпевшего обратился в «НГ».

23 мая в драке возле бара «Соседи» потерпевший парень получил 7 ножевых ранений

23 мая в Костанае около бара «Соседи» произошла драка - один человек нанес другому семь ножевых ранений. Пострадавший, по словам адвоката Григория БАРИНОВА, попал в горбольницу в тяжелом состоянии.

Фото Андрея СКИБЫ

- Известно, что подозреваемый во время этого инцидента уже находился под домашним арестом, так как проходит подозреваемым по еще одному уголовному делу, - прокомментировал странность постановления следственного суда Баринов. - Не ясно, почему при этих обстоятельствах судья не избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат, прокурор Костаная, а также следователь Северного отдела, работающий по возбужденному уголовному делу, ходатайствовали о рассмотрении вопроса в областном суде. “НГ” направила запрос председателю Костанайского облсуда. 7 июня редакция получила ответ.

- Согласно ст.77 Конституции РК судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не подотчетны, - ответил председатель Костанайского областного суда Анатолий СМОЛИН. - Постановлением судебной коллегии по уголовным делам ходатайство следователя удовлетворено. В отношении подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.106 ч.2 п.7 УК РК («умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» - наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет) санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Потерпевшего, сообщил «НГ» адвокат, 7 июня выписали из больницы, он находится на домашнем лечении.