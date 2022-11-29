Уже сегодня ночью ТОО «Рахат-2018» оперативно очистили проблемный перекресток ул. Ленина и Горняков. Устранили проблему, которую сами же и создали.

Перекресток Ленина-Горняков после расчистки

Связано ли это с публикацией в "НГ", или это было в планах коммунальщиков – не имеет большого значения. Работа сделана, и это хорошо.

Кучи снега, скрывающие пешеходов, убрали

Правда не всё убрали и не везде. На том же перекрестке, но со стороны магазина "Восход", по-прежнему лежит снеговая куча.

Со стороны магазина "Восход" оставили снег. На вырост?

На странице rudny_official в Инстаграм размещено видео, как работники ТОО «Рахат-2018» заняты расчисткой улиц. Там же сообщается, что расчищают не только улицу Ленина, но также улицы Костанайскую, Корчагина, Пионерскую.

Скриншот официальной страницы акимата Рудного

При этом в таком же виде завалены снегом перекресток улиц 40 лет Октября – Дзержинского, 40 лет Октября – Пионерская. Какой-либо техники, работающей на улице Пионерской, с утра замечено не было.

На улице мира между домами спрятался грузовик. Отлынивает от работы?

В комментариях под публикацией на упомянутой странице рудничане просят расчистить различные участки и улицы города, освободить от наметанного снега парковки, заезды к магазинам.

Будем надеяться, что так же оперативно коммунальные службы отработают всю зиму.

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