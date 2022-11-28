Как всегда неожиданно наступила зима. В начале ноября на совещании под руководством акима области собщили: «В Рудном очисткой дорог занимается ТОО «Рахат-2018». Для посыпки тротуаров в гололёд заготовлено 500 кубов пескосоляной смеси, а также порядка 150 куб. м технической соли. У предприятия имеется необходимая специализированная техника».

Так выглядят перекрестки и пешеходные переходы в Рудном после расчистки дорог

В ночь с 24 на 25 ноября в городе выпала месячная норма осадков (а кто-то писал, что и две). Утром 25 ноября горожане с трудом пробирались через снеговые заносы - и машинами, и пешком было трудно проехать и пройти. Но потихоньку коммунальщики разгребли, движение транспорта и пешеходов восстановилось.

Перекресток Ленина-Горняков. Кучи снега после расчистки

Однако некоторые решения коммунальных служб занятых очисткой улиц вызывают недоумение. Костанайцы сообщили: снег будем чистить два-три дня. Ну, думаю, в Рудном, наверное, снега не меньше, должны справиться. Улицу Ленина расчистили быстро, вот только снег просто по-быстрому растолкали по перекресткам. Перед многими пешеходными переходами нагребли кучи высотой с человеческий рост. Что неизбежно создает опасные ситуации как для пешеходов, так и для водителей. Из-за высокого намета не видно взрослого человека, а ребенка и подавно.

Прошло более трех дней, но, похоже, эти малые архитектурные формы планируют оставить до конца зимы. Поживем – увидим. А пока смотрим и недоумеваем.

Перекресток Ленина-Горняков. Выстота намёта в рост человека

Что касается пескосоляной смеси, то, в отличие от Костаная, на дорогах Рудного она замечена не была. Возможно потому, что все ещё осень, а не зима. А смесь заготовлена только для зимы. А снег - его никто не просил выпадать в ноябре, сам виноват.