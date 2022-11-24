Сенатор, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал высказывания на телеканале "Россия 1" журналиста Владимира Соловьева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео, parlam.kz

"Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные черные списки. Поэтому, озлобившись, бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями", - сказал Кул-Мухаммед.

Он напомнил, что в прошлом на телеканале "Россия 1" Соловьев открыто предлагал "долбануть" бомбами по Алматы.

"На фоне всеобщего неприятия он (Соловьев) часто сам выступает и гостей своей программы подталкивает на скандальные, подстрекательские заявления. Причем все это происходит в прямом эфире и в истеричной форме", - считает сенатор.

Он подчеркнул, что заявление российского политолога Дробницкого о том, что "следующей проблемой может стать Казахстан", явно "попахивает прямой угрозой в адрес нашей страны".

"Можно было бы не обращать внимание на мнение китчевого эксперта-фантаста Дробницкого, он же Жуков, если оно не прозвучало бы в эфире государственного канала дружеской нам России, с которой мы состоим в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они, несомненно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России. Казахстан вот уже более 30 лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью", - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

Отметим, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления о Казахстане, прозвучавшие в эфире федерального канала, не отражают позицию Кремля.

"...Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля... Не нужно их слушать и не нужно смотреть. Есть разные люди, есть разные точки зрения. К официальным властям они не имеют никакого отношения", - заявил Песков.

Также высказывания российских политологов прокомментировали в МИД нашей страны.