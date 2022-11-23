Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко резко осудил заявления эксперта на российском федеральном канале, который назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео Россия 1

"На канале "Россия 1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" один из экспертов назвал Казахстан следующей проблемой после Украины. Он заявил о нацистских процессах в нашей стране. Сталкивались ли вы с так называемыми нацистскими процессами?" - спросил журналист.

"Конечно же, я никогда не сталкивался ни с какими нацистскими процессами, потому что их просто-напросто в нашей стране нет. Что касается подобных заявлений, то и Глава государства, и руководство Министерства иностранных дел, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев и заявлений различных "говорящих голов".

Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, озвучивание подобных позиций на одном из федеральных каналов заслуживает соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации", - заявил Василенко в кулуарах Мажилиса.

На вопрос о том, планирует ли МИД вызвать посла России по данному вопросу, Василенко ответил, что сейчас не владеет такой информацией.