"Следующая проблема - Казахстан". В МИД отреагировали на заявления на российском ТВ
Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко резко осудил заявления эксперта на российском федеральном канале, который назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадр из видео Россия 1
"На канале "Россия 1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" один из экспертов назвал Казахстан следующей проблемой после Украины. Он заявил о нацистских процессах в нашей стране. Сталкивались ли вы с так называемыми нацистскими процессами?" - спросил журналист.
"Конечно же, я никогда не сталкивался ни с какими нацистскими процессами, потому что их просто-напросто в нашей стране нет. Что касается подобных заявлений, то и Глава государства, и руководство Министерства иностранных дел, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат Парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев и заявлений различных "говорящих голов".
Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, озвучивание подобных позиций на одном из федеральных каналов заслуживает соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации", - заявил Василенко в кулуарах Мажилиса.
На вопрос о том, планирует ли МИД вызвать посла России по данному вопросу, Василенко ответил, что сейчас не владеет такой информацией.
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