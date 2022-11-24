"Наша Газета" направила официальный запрос акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, в котором мы спросили, почему его встречи с населением анонсируются без указания даты и времени и как он относится к таким анонсам его встреч.

Как уже сообщала "НГ", 8 ноября Мухамбетов провел встречу с жителями Рудного и района Б. Майлина. Причем население и журналисты костанайских СМИ узнали о ней постфактум - из краткого отчета главы региона на его странице в Instagram. Ранее там же объявили, что 8 ноября пройдет встреча с населением в Рудном, но не уточнили, когда и где именно. Утром 8 ноября в ватсап-чате «Рудненские СМИ» сообщили: «По акиму области пока отбой. Нет уточнения по времени». Уже после того, как встреча прошла, заместитель руководителя управления общественного развития Динара КАРЫМСАКОВА сообщила "НГ": «Касательно даты и времени встреч мне ответили, что всю информацию нужно брать на сайте акимата области». Однако на сайте акима области была указана только дата встречи, а место и время не обозначены.

В ответе на наш запрос руководитель отдела организационно-инспекторского отдела аппарата акима области Алия БЕКМАГАМБЕТОВА пояснила, что на встречу с Архимедом Мухамбетовым 8 ноября пришли около 300 жителей Рудного.

Цитата из ответа: "Объявление о проведении встречи с населением с указанием места и времени публиковалось на сайтах акимата Костанайской области, акимата Рудного, в аккаунте акимата Костанайской области в социальной сети Facebook. «Отбой» по данной встрече не давался, переноса даты не было".

Однако в объявлении на сайте акима области, на которое в очередной раз сослались чиновники, до сих пор нет даты и времени проведения встречи.

- В рамках подготовки к предстоящей встрече с населением осуществлялся прием вопросов и предложений посредством Telegram и WhatsApp-чатов по номеру 8-701-115-59-42, - ответила на наш дополнительный вопрос Алия Бекмагамбетова. - Жители могли позвонить и уточнить время и место проведения.





К чему такая конспирация, если, к примеру, на сайте акима Рудного время и место встречи были указаны изначально? Правда, само объявление тоже было составлено в духе конспирологического заговора. Одной строкой в числе других объявлений указано: «Вниманию жителей города Рудного!» Чтобы понять о чем речь, нужно кликнуть на эту строку и узнать, что это - объявление о встрече с населением.

Объявление в Facebook, на которое сослалась Бекмагамбетова, опубликовали на странице Қостанай Облысының Әкімдігі, в которой около 4 800 подписчиков.

И только на сайте акимата района Б. Майлина анонс был с информативным заголовком: «Встреча с населением района Беимбета Майлина в поселке Тобол». И далее указаны и дата, и место, и время.

А на самом посещаемом из всех перечисленных ресурсов - сайте акима области - объявление так и висит без указания места и времени.

- На областном сайте указали только контактные данные для уточнения, так как время и место по требованию местного населения могло поменяться, - объяснила причину Бекмагамбетова. - На сайтах городских и районных акимов размещались объявления о проведении встречи с населением с точным адресом и временем.

Логику этого «пояснения» мы не так и поняли. То есть, «местное население» (видимо костанайское) могло потребовать переноса встречи, а население Рудного и района Беимбета Майлина, для которого непосредственно проводилась эта встреча, требовать этого не могли? И если бы потребовало, то пришлось бы менять время и место на сайтах акимата Рудного и района Беимбета Майлина? И когда у нас население могло потребовать (!) перенести встречу с акимом области, если оно чаще всего ни сном ни духом вообще о том, где и во сколько эта встреча проводится?

В общем, сплошная конспирация - там, где ее не должно быть. И профанация - там, где она чаще всего и бывает...