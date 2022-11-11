Во вторник, 8 ноября, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел встречу с населением Рудного и района Б. Майлина. Причем население и журналисты костанайских СМИ узнали о ней постфактум - из краткого отчета главы региона на его странице в Instagram. Точнее - ранее там же сообщили, что 8 ноября пройдет встреча с населением в Рудном, но не уточнили, когда и где именно.

Утром 8 ноября в ватсап-чате «Рудненский СМИ» сообщили: «По акиму области пока отбой. Нет уточнения по времени». Поэтому главный редактор «НГ» Тимур Гафуров спросил о времени проведения встречи у заместителя руководителя управления общественного развития Динары КАРЫМСАКОВОЙ, которая ответила: «Уточню, дам знать». Но так и не сообщила о результате.

А на повторный вопрос 10 ноября о том, почему сход все-таки прошел, причем без оповещения для СМИ и населения, пояснила - по встречам акимов регионов у нее информации нет. На вопрос, кто вообще отвечает за организацию встреч акима области в районах и городах, Карымсакова ответила:

- Сейчас в аппарате акима нет пресс-секретаря. В скором времени этот вопрос должен решиться. Касательно даты и времени встреч мне ответили, что всю информацию нужно брать на сайте акимата области.

Ссылку на информацию о проведении встречи на сайте акима области нам скинули и на странице акима области в Instagram, где мы спросили, когда анонсировалась встреча в Рудном. И это объявление на сайте, мягко говоря, удивило. В нем была указана только дата, без указания места и времени проведения встречи. «Вы уверены, что именно так нужно информировать население о встрече с ним же?» - на этот комментарий «НГ» под постом Архимеда Мухамбетова ответа не поступило.

В статье о встрече с населением, опубликованной рудненским порталом iagorod.kz, сообщается - ответив на вопросы из зала, Архимед Мухамбетов «попросил СМИ покинуть зал, продолжив встречу в закрытом формате.

"Как пояснили нам в акимате Рудного, журналисты еще смогут задать вопросы главе региона в ходе его следующего визита, который запланирован на конец года, тогда же пройдет еще одна встреча с населением. А основной темой рабочей поездки в Рудный и район Б.Майлина 8 ноября стало ознакомление акима области с готовностью избирательной инфраструктуры к предстоящим президентским выборам», - пишет автор статьи Ирина СТАРИКОВА.

Судя по всему, никакой встречи с населением на самом деле не было, а объявление о нем на официальном сайте акима области - мягко говоря, фейк? По крайней мере, именно так воспринимается организация встречи, которая проводится не ради населения, а ровно наоборот - чтобы ее скрыть от народа.

Вечером 10 ноября управление общественного развития сообщило костанайским СМИ о назначении пресс-секретаря акима Костанайской области - им стал Жуматай Тукенович Какимжанов, долгое время работавший в газете "Қостанай таңы". Надеемся, что отфутболивания и умалчивания с информацией о мероприятиях с участием главы региона, а тем более - встречах с народом - теперь не будет.