В прошлом году в с. Красносельское района им. Беимбета Майлина начали проводить водопровод и должны были закончить еще в сентябре этого года, но что-то пошло не так. Жители опасаются, что подрядчик не успеет выполнить работу и более 1000 человек (480 дворов) останется без питьевой воды.

26 октября. Трубы в колодцах не подключены к водопроводу. Такая ситуация в Красносельском и по сей день

По словам местных жителей, на последней встрече подрядчик обещал закончить работы к 15 октября, говорили, что уже 16 октября все будут с водой. Но ее так и не подключили.

- Из-за состояния дорог подвоз воды усложняется, на всё село единственная колонка! – возмущалась еще 3 ноября жительница с. Красносельское Анастасия (имя изменено по просьбе женщины - "НГ"). - Жители находятся в смятении. Из-за дефицита воды домашний быт стоит на месте! У меня дома четверо детей, а нужно приготовить, помыть, постирать. Помимо этого еще и хозяйство! И всё это не может потерпеть. Что делать? Как быть в данной ситуации? К сожалению, на эти вопросы от акимата пока нет ответа. Мы боимся, что они не успеют дать воду до зимы.

На сайте акимата района им. Беимбета Майлина указано, что в 2020 году было выделено 14 млн тенге на разработку проектно-сметной документации для строительства водопровода в Красносельском. Выигравший конкурс подрядчик разработал ПСД за 9 905 050 тенге. Экспертиза дала положительное заключение.

4 ноября «НГ» направила запрос в отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района им. Беимбета Майлина. Ответ мы получили 7 ноября.

- В 2021-2022 годы на реализацию проекта было выделено 510 млн тенге. Им занимается ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой». Сроки выполнения строительно-монтажных работ: июль-сентябрь 2021 года, май-сентябрь 2022 года. Количество абонентов в селе - 794 человека, количество населения - 1135 человек, - сообщил в ответе и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата района им. Беимбета Майлина Нурсултан ТОЛЕУХАН. - Несвоевременное завершение проекта произошло по причине наличия недостатков в ПСД, выявленных в процессе проведения строительно-монтажных работ, а именно в связи с отсутствием согласования проекта с инженерными службами. Кроме того, по результатам химического анализа воды, проведенным ТОО ИЛ «Севказгра Плюс», в июле 2022 года выявлено, что на данный момент по некоторым показателям превышены нормы. На основании данных обстоятельств была проведена корректировка проекта и получено положительное заключение экспертизы в сентябре 2022 года, где предусмотрено установка дополнительного оборудования для очистки воды.

Он добавил, что так как срок завершения проекта истек в сентябре этого года, в октябре отделом архитектуры было подано исковое заявление о признании подрядной организаций недобросовестным участником госзакупок и взыскании неустойки.

- На сессии обламаслихата для установки дополнительного оборудования и завершения проекта в этом году выделено еще 303 млн тенге. Подвоз питьевой воды осуществляется подрядной организацией на безвозмездной и постоянной основе по графику, - пояснил Толеухан. - Тариф на воду будет определен организацией после ввода в эксплуатацию объекта.

16 ноября жители села сообщили нам, что сейчас идет подключение к водопроводу, уже запустили основную магистраль, но пока что подают все также только техническую воду. В отделе строительства района на наш вопрос, успеет ли подрядчик завершить работы до зимы, так и не ответили, но жители рассказали корреспонденту, что 17 ноября была встреча акима сельского округа Айет, на которой он пообещал, что питьевую воду жителям Красносельского подключат до 15 декабря.

После проведения водопровода на дорогах Красносельского стали появляться ямы, но после жалоб жителей села их закопали

Жители села также сообщили, что после проведения водопровода в октябре дороги в Красносельском были разбиты и на них образовались ямы, правда спустя неделю после жалоб населения, подрядчик их все же устранил.

Напомним, ямы при строительстве водопровода были в этом же районе у подрядчика ТОО «АиФ» в селе Майское. В середине лета там раскопали сразу три улицы. Жители уже тогда были недовольны, что посреди единственной дороги, на которой не включают уличное освещение, появились ямы глубиной от 3 до 5 метров. Вечером 25 августа произошло ЧП: в одну из ям упала местная жительница. Через пару дней от полученных травм она скончалась.

Фото предоставлено Анастасией