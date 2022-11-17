15 ноября молодая беременная женщина упала в открытый люк в микрорайоне «Береке». Об этом «НГ» сообщил житель этого района Владислав. Сегодня мы связались с женщиной, которая представилась нам Жанарой ХАМИДУЛЛАЕВОЙ.

- 15 ноября около 12.30 я шла вместе с мужем из больницы, - рассказала она «НГ». - Мы переходили дорогу со стороны коттеджей в сторону «Тобыл-Арены». Естественно, я не наступила бы на люк, если бы его видела. Он находится возле бордюра, все было занесено снегом. Я шагнула на снег и поняла — падаю! Муж тоже оступился и одной ногой оказался в люке, но успел выскочить. Я задержалась руками за асфальт, но ноги уже оказались в холодной воде, я содрала коленку. Муж помог мне вылезти. Вечером у меня заболел живот, я вызвала «скорую»...

Жанара Хамидуллаева сообщила, что сейчас находится на втором триместре. Для нее это первая желанная беременность, за которую она очень переживает. Но УЗИ в «скорой» ей не сделали, а лечащий врач дал направление только на завтра, 18 ноября.

Заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ сообщил "НГ", что открытые ливневки в районе "Береке" закрывали дважды, но чугунные крышки воровали.

- Там 15 ливневок, с которых дважды воровали чугунные крышки, получается 30 крышек украли, - рассказал Катпаев. - Одна крышка стоит около 47 000 тенге. Хочется обратиться к жителям: крышки ставим для вашей безопасности. И эту дорогу открыли по просьбам жителей, район еще не сдан.

После вчерашнего несчастного случая подрядчик снова закрыл ливневки - уже в третий раз. Как убедились корреспонденты " НГ" сегодня, 17 ноября, часть ливневок закрыты решетками, часть - бетоном, сверху лежат шины.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ