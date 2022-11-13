Проблемы с дефицитом напряжения в электросетях в ПКСТ «Текстильщик» начались в 2017 году - старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой. Новый трансформатор установили здесь 9 ноября, а 14 ноября планируют подключить и провести первые испытания.

Как сообщала "НГ" в феврале 2022 года, дачники обращались в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, в областной филиал партии «Нур Отан» (нынешний «Аманат» - "НГ") и в облакимат. Получили одинаковые ответы: так как ПКСТ не содержится на балансе государства, проблему придется решать самостоятельно.

В «Текстильщике» постоянно проживают более 300 семей, это примерно 1 500 человек. 26 июня около сотни дачников провели собрание ибольшинством голосов решили, что будут собирать деньги на трансформатор. Затраты вместе с установкой и проверкой - 14 440 505 тенге. Также было решено, какие единовременные взносы (они же - плата за подключение) делают члены товарищества. Проживающие на дачах круглый год - по 30 000 тенге с человека. Те, кто здесь только летом, по 15 000 тенге. И те, кто не пользуется электроуслугами, могут на добровольной основе сдать по 5 000 тенге. Такую же сумму могли сдать и дачники из первых двух категорий, тогда ее уберут из платы за подключение.

Каирбек Мурзагалиев отмечает, что трансформатор нужно обязательно ставить на баланс дачного общества

- С февраля по июнь мы вновь ходили в акимат, обращались в партию «Аманат», к депутату мажилиса Екатерине Смышляевой, - прокомментировал "НГ" председатель ПКСТ «Текстильщик» Каирбек МУРЗАГАЛИЕВ. - Поясняли, что мы уже как большое село. Просили, чтобы нам оказали помощь. В итоге они отказали, потому решили все делать сами. Теперь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.

Старый трансформатор - 1978 года выпуска, был установлен, когда дачное общество только появилось.

Старый советский трансформатор изначально использовался только для полива и не справляется с нынешней нагрузкой

- Он уже отжил свое, износил свой ресурс который был заложен заводом. Вообще он предназначался для полива и не подходит для обеспечения электричества на дачи, - пояснил Мурзагалиев. - Буквально на днях его взломали. Мы вызывали полицию, они провели осмотр, сказали, что ничего страшного не случилось. Но мне непонятно, какие люди могли залезть в работающий трансформатор? Они повыдергивали провода, сорвали пломбы. Сейчас поставим новый замок, решим вопрос с пломбами и счетчиком.

Председатель ПКСТ "Текстильщик" посоветовал, что нужно делать другим дачным обществам в решении проблемы с электроснабжением:

- Я бы посоветовал не бегать по акиматам - не помогут! Решать проблему нужно своим средствами: собирать собрание, идти по ценовым предложениям по фирмам, которые устанавливают КТП. В нашем случае это было ТОО «ЭПК-forfait», за что им большое спасибо. И ставить обрудование на баланс общества - не передавать ни в акимат или в какие-либо электросети, так как платили за него дачники. ПСД нам разрабатывало ТОО «Приора», заплатили за это около 80 000 тенге. Нужно записаться к ним на прием, там объясняете ситуацию, потом берете план своего кооператива, там уже делят, решают где именно поставить КТП.

Когда мы разговаривали, мимо проходила дачница Айгуль БАЙДУЛИНА.





- Живу здесь зимой и летом, уже три года, - рассказала она. - Новый трансформатор поставили, но в нашем районе, возле магазина «Рублевка», освещения нет. Я, бывает, вечером иду одна домой и страшно. Прошу таксистов довезти меня до магазина, но здесь плохая дорога и они меня в начале улицы оставляют.

Мурзагалиев отмечает - с каждым годом дачников все больше (за последний год заселились 12 семей), поэтому в планах установка еще одного трансформатора.

Фото Андрея СКИБЫ