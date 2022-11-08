О них 8 ноября на отчетной встрече с населением немало говорил аким областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ. Говорил, обобщая некоторый опыт и вспоминая свои же планы полугодовой давности.

В этом году на кольце на ул. Карбышева высадили многолетние расстения / Фото из архива "НГ"

В апреле этого года, в первый месяц работы, Жундубаев на одной из встреч с населением затрагивал проблемы озеленения Костаная. Отмечал, что деревья в городе стареют, но обновлять посадки нужно не только березами и соснами. Будет заключен договор с учеными одного из столичных ботанических садов, которые проведут обследование на месте и дадут рекомендации по озеленению города с учетом климата, почв, растущих урбанистических рисков (увеличение количества автомобилей, повышение интенсивности строительства).

- Мы заключили договор со специалистами института ботаники и фитоинтродукции из Алматы. Они провели у нас работу. Ждем до конца ноября их рекомендаций по тому, какие деревья, кустарники, цветы у нас сажать лучше всего. Со следующего года начнем вести озеленение с учетом этих рекомендаций, - сказал аким 8 ноября на очередной отчетной встрече с горожанами, бизнес-сообществом.

В этом году уже был опробован новый вариант обустройства клумб в Костанае. На развязке в районе улиц Уральская и Карбышева высадили не только цветы, но и многолетние кустарники, выполнена была отсыпка из коры и декоративного щебня. Профинансировала эту работу частная компания — холдинг «Олжа Агро». Этот опыт акимат считает положительным и намерен тиражировать. Тем более, что сопоставимые примеры были и раньше. Не один год очень красиво озеленяет территорию — и не только свою, но и прилегающую - ТОО «Автодом»: цветы, кустарники, деревья, декор из камня, газонная трава.

Фото Ксении РЕБИК

- Все ухожено, настоящий оазис, - отметил Марат Жундубаев, - благодарим предпринимателей за такой подход. Опыт с многолетниками хотим распространять. Готовим техспецификацию с учетом его, в первую очередь, для клумб на развязках. Конечно, сначала это будет дороже, но потом многолетние насаждения окупят первоначальные затраты.

Про оазис аким вспомнил еще и в связи с жалким видом большинства городских клумб прошедшим летом. Алматинская фирма, выигравшая конкурс, так и не сумела сделать их по-настоящему цветущими. Рассада прибыла в Костанай плохого качества, приживалась плохо. По словам градоначальника, акимы трех северных городов, Костаная, Кокшетау, Петропавловска, обратились недавно в правительство с просьбой внести некоторые изменения в порядок проведения конкурсов. Просят разрешить при закупке услуг по высадке цветов ориентироваться на местных производителей рассады. Рассчитывают на положительное решение вопроса.

На следующий год акимат планирует также наладить автоматический полив в нескольких парковых зонах.

- Чтобы полив был постоянным и чтобы по парковой территории не ездила постоянно спецтехника, - сказал аким. - Первые расчеты уже есть.

Намерены наладить такой полив в триатлон-парке и районе набережной на ул. Гашека.