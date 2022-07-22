На кольцевой развязке на улице Карбышева по дороге к аэропорту суетятся с десяток рабочих: клумбы у монумента Шакшаку Жанибеку приобрели торжественный и аккуратный вид.

За месяц неухоженное пространство площадью 3500 кв. м превратилось в настоящий рокарий из высаженных в виде орнаментов многолетних кустарников, цветов, почвокровной отсыпки из коры и декоративного щебня. Теперь территория напоминает ландшафтный дизайн у какого-нибудь заграничного отеля. Средства на благоустройство «ворот города» выделил холдинг «Олжа Агро».

- Объём работ приличный, так что месяц – нормальный срок, – отмечает директор ТОО «ЛандшафтСтрой» Станислав ЖЕЛТОВ. – Кроме того, возникали вопросы фитосанитарного оформления посадочного материала, который пришлось ввозить из других стран. У меня давно была мысль, что однолетние растения на городских клумбах следует постепенно заменять на многолетние. Во-первых, это из-за тендерной системы на посадку, которую приходится проводить каждый год – а она не совсем идеальна по срокам. Во-вторых, подумайте, сколько мы любуемся этими однолетними растениями? Два-три месяца максимум. В то же время многолетняя клумба, если избегать ежегодной посадки, выходит на перспективу дешевле, более долговечна, да и уже в апреле мы видим первую «картинку», глаз радуется. Если приводить аргументом «против» наш суровый климат, то замечу, что для оформления именно этой кольцевой развязки мы подобрали районированные для нас растения: можжевельник (можно сказать, что здесь он впервые высажен в Костанае на городских территориях), гортензия (этот сорт цветёт большими гроздьями, как сирень, цвет держится долго, и хорошо зимует), спирея японская (мы испытывали её восемнадцать лет, зимовать будет точно), дёрен, ирисы, пузыреплодник и лапчатка.

По словам Станислава Желтова, постоянное соседство с машинами не отразится ни на состоянии растений, ни на их внешнем виде: до ноября обслуживание берёт на себя «ЛандшафтСтрой», а в дальнейшем объект обретёт постоянного хозяина.

Фото Игоря НИДЕРЕРА