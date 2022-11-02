Недавний визит в Костанайскую область министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина вызвал немало вопросов у читателей "НГ" о том, как будет работать в следующем году система продажи социально значимых продуктов.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Министр анонсировал, что правительство изучает возможность расширения пилотной программы "Социальный кошелек" на весь Казахстан с первого квартала 2023 года. Малоимущим гражданам планируют выдавать компенсацию за высокую цену продуктов.

"НГ" попросила гендиректора ТОО "Квард LTD", члена Региональной палаты предпринимателей Наталью ЛАПШИНУ прокомментировать, как в такой системе будут работать магазины.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я реализации этого механизма добивалась несколько лет, - пояснила она. - Пыталась донести правительству, что вот эти предельные розничные цены на социально значимые продукты питания, они всегда были не актуальные. Механизм расчета через выведение средней цены за три года с коэффициентом и так далее... Очень сложный расчёт. Сравните цены за сегодня и те, которые были последние три года, - они никогда не будут актуальные. Как следствие - с прилавка пропадал сахар. Просто закупочная цена была выше, чем цена продажи в магазинах. Что сейчас произойдет в Казахстане? Если ограничения не снять, то социальный продукт уйдет с рынка. Производителям будет невыгодно выращивать те же овощи. Стабфонд нам выделяет на неделю на 4 моих супермаркета, к примеру, 30 коробок яиц. А у меня средняя продажа в день в одном магазине - эти же 30 коробок. И я должна как-то растянуть, чтобы они всю неделю были на прилавке. Социальный продукт покупали абсолютно все - от богатых до бедных. И получается, что те, кому реально нужна помощь, просто не успевали прийти с работы в магазин и купить себе дешевые яйца.

- Что предлагается изменить в работе торговых сетей?

- Есть категория людей, которые на карточку получают компенсацию в рамках адресной социальной помощи. Обсуждается вопрос о том, чтобы расширить списки получателей такой помощи, и они на эту же карточку будут получать деньги на покупку социально значимых продуктов. Я не знаю, какие именно группы войдут в расширенный список. Министр торговли говорил на встрече, что власти планируют субсидировать заводы, например, по производству сахара, чтобы зафиксировать цену в магазинах. И, как я поняла, на карточку будет приходить условно 30 000 тенге, из которых 10 000 можно потратить на покупку социальных продуктов. Эти деньги будут компенсировать разницу между рыночной и социальной ценой. Условно яйца стоят 450 тенге, а государство предлагает за 390. Разницу власти компенсируют через программу "Социальный кошелек".

- То есть, теперь все будут покупать продукты по одной рыночной цене, но малоимущим разницу с социальной ценой будут компенсировать?

- Да, частично. Я так понимаю, что компенсация будет не так, что вы купили ящик масла и вам возместили часть отданных средств, а из расчета средней нормы потребления на индивидуальную семью. Плюс на эту же карту будут давать ваучеры на посещение врачей и другие "плюшки" от государства. Хочу подчеркнуть, это пока проект, который еще будет дорабатываться.

- А продукты из стабфонда вы продолжите получать?

- Пока еще есть неопределенность. Я, честно говоря, не переспросила этот вопрос у министра - будет этот стабфонд работать или нет.Стабфонд работает давно, но продукты мы у него начали приобретать последние два года. Раньше выбор на рынке был больше, мы могли купить дешевле. Но в период пандемии стабфонд сработал хорошо. Помог и когда Россия вводила ограничения на вывоз определенных продуктов. Возможно СПК "Тобол" изменит формат работы со стабфондом. Думаю, власти дополнительно позже объяснят этот момент.