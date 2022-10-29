"Диктата цен не будет" - Минторговли предлагает помогать малоимущим с помощью "социального кошелька"
Георгий ГОВОРОВ
Министр торговли и интеграции РК Серик ЖУМАНГАРИН сегодня, 29 октября, выступил на встрече с предпринимателями Костанайской области в Тобыле. Он заявил, что с 2023 года по всему Казахстану будет внедрена программа "социальный кошелек". Социальные цены на продукты останутся, а дополнительно государство изучит возможность адресно начислять деньги малоимущим гражданам. Кроме того, государство намерено изменить форму работы стабилизационных фондов.
Фото из архива "НГ"
- С нового года будет немножко меняться политика, - сказал министр. - Мы скорее всего не будем поддерживать всех. Когда мы говорим о том, что ставим цены на социально-значимые товары, мы говорим об адресности помощи. В первую очередь она должна быть обращена к тем, у кого в жизни есть проблемы. По нашим данным, у нас из 19,5 млн граждан получателей АСП около 1 млн человек. Меры поддержки должны быть направлены на них. А мы, поддерживая всех, ставим своих товаропроизводителей в нелегкое положение.
В Казахстане планируют внедрить так называемый «социальный кошелек». Этот проект уже запущен в рамках пилота в трех регионах Казахстана, а с 1 января будет внедрен по всей стране.
- Сейчас проводится оцифровка каждой семьи, делается цифровая карта, - объяснил Жумангарин. - Мы выявляем людей, которым действительно нужна помощь. Как будет работать новая программа? Вы будете получать пуш-уведомления каждый день о тех видах помощи, которые вам начисляются. В смс написано: «Вам в рамках АСП начислена такая-то сумма, образно говоря 30 000 тенге. В том числе 15 000 тенге на покупку продуктов питания». Дальше будет уведомление о начисление пособия по рождению ребенка. А сверху указана общая сумма. Там также будут немонетарные меры поддержки. Допустим, вы сходили к врачу в рамках государственного объема бесплатной медпомощи, а у вас в социальном кошельке появится ваучер на покупку лекарства согласно рецепта врача. Либо ваучер на питание ребенка в школе.
По словам министра, начисления пока будут приходить на обычные банковские карты граждан.
После встречи с предпринимателями Жумангарин, отвечая на вопрос корреспондента «НГ», сообщил, что внедрение «социального кошелька» не означает, что государство прекратит сдерживать цены на продукты.
- Мы не отпускаем цены в галопирующий рост, мониторинг цен продолжится, для этого у нас есть все инструменты. - ответил Жумангарин. - Но сегодняшняя практика диктата цен давит на производителей. По большей части социально-значимых продуктов питания мы являемся импортозависимыми. В этой связи не давать развиваться отечественному производству это неправильно. Диктата цен не будет, но, исходя из обозначенного темпа роста цен, мы будем регулировать меры господдержки для социально-уязвимых слоев населения.
По подсчетам министерства, в среднем, чтобы один человек обеспечил себя продуктами питания в рамках норм потребления, нужно около 43 000 тенге. Средней семье нужно около 160 000 тенге для того, чтобы купить продукты.
- Люди, которые не могут себя обеспечить, они от государства будут получать в рамках АСП средства, чтобы при любой цене они могли купить социально-значимые продукты, - отметил министр торговли. - Остальные - это люди, которые не попадают в уязвимые слои населения, равных мер господдержки не получат.
Высказался министр и о проблемах работы стабилизационных фондов:
- Работой по регулированию рынка занимаются чиновники, которые не имеют практического опыта. Если вы поговорите с профессионалами, то поймете, что никто так не работает. Никто не покупает в высокий сезон, чтобы завтра подешевле это продать и уйти в убыток. Поэтому работу СПК мы переформатируем. СПК будут делать закупки в низкий сезон и продавать в высокий сезон ниже рыночной цены. То есть, они будут регулировать цены на рынке. Повседневное воздействие на рынок в целом не нужно. Сегодня СПК, как комариный укус, влияния на рынок не оказывают. Как не странно, ярмарки оказывают на рынок больший эффект, чем все меры СПК.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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