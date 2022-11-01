Здания акимата Костаная, специализированного межрайонного уголовного суда, аптеки №100, детской стоматологии и два многоэтажных дома по Пушкина, 100 и Амангельды, 95 с утра отключили от отопления и горячей воды. Ситуация с отключением повторилась спустя три дня.

25 октября по адресу ул. Баймагамбетова, 168 уже велись работы / Фото из архива "НГ"

В пятницу, 25 октября, помимо перечисленных зданий и домов от услуг КТЭК были отключены еще несколько домов по пр. Аль-Фараби. В аварийной теплокомпании «НГ» сообщали, что произошла авария — прорвало две трубы — в здании аптеки №100 по ул. Баймагамбетова, 168 и в доме по пр. Аль-Фараби, 72.

- Тогда заменили основные трубы, - сообщили «НГ» в аварийной КТЭК 1 ноября. - Сегодня меняем обратку, проходящую рядом со зданием по ул. Баймагамбетова, 168, в котором расположена аптека №100. В связи с этим вновь отключили здания городского акимата СМУСа и нескольких домов. Мы сообщили об отключениях в службу «109». Почему они не предупредили жителей — мы не в курсе.

Жители перечисленных домов сообщают, что объявлений о плановом отключении на домах нет и никто о них не сообщал. По данным сотрудников КТЭК, работы по замене обратки продлятся до конца дня.