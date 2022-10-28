Здания городского акимата, Специализированного суда по административным правонарушениям и отдела земельных отношений отключили от отопления около часа назад. Под отключение также попали несколько многоэтажных домов по ул. Пушкина, Амангельды, Атриум-Центр, а также аптека №100.

- На теплосетях произошло две аварии, - подтвердил "НГ" диспетчер ГКП "КТЭК" Александр МАКАРЕНКО. - Одна из них - вчера на теплотрассе диаметром 159 мм, пока согласовали земляные работы со всеми службами, устранять начали сегодня. Вторая авария - в здании аптеки №100 на воздушной теплотрассе диаметром 89 мм, там вода поступает в подвал аптеки, но обойдемся без земляных работ.

Причину порывов в диспетчерской КТЭК не уточнили, но пояснили, что обе теплотрассы прошли осеннюю опрессовку. И предположили, что порывы связаны с изношенностью сетей. По словам диспетчера, работы должны завершить к 18.00-19.00, если не случится форс-мажора.

В ПКСК "Восход", три дома которых попали под отключение, сообщили, что произошла "серьезная авария" и когда ждать подключения тепла - неизвестно.

На месте работ, по адресу пр. Аль-Фараби 72, устраняющий аварию сотрудник сообщил, что "труба сгнила". Это старая стальная труба. По его словам, на работы потребуется еще 2-3 часа.

В районе аптеки №100 также идут ремонтные работы. По словам рабочих, причиной порыва также стала старость труб.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ