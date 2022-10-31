13 октября «НГ» публиковала репортаж об итогах ремонта пешеходной зоны на этой улице. Одна из главных проблем - разновысокие, корявые примыкания участков нового тротуара к проезжей части, которые на инвалидной коляске не преодолеешь.

Примыкание тротуара тротуара исправили: фото от 13 и 31 октября

Через несколько дней после публикации из акимата сообщили, что ситуация исправлена.

Сегодня, 31 октября, корреспондент «НГ» увидела, что было сделано подрядчиком ТОО «Жана Омир 2012». Напомним, что новый тротуар имеет много разрывов - в части, которая подвергалась ремонту, на Строительную выходит около десятка улиц и проездов. Сейчас действительно все съезды на них с тротуара закатаны асфальтом, выровнены.

Правда, газета писала еще о том, что строительный мусор, оставшийся после демонтажа прежнего асфальтобетонного покрытия, ремонтники рассыпали по обочинам нового тротуара, под деревьями. Вот это никто убирать пока что не стал.