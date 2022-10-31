Верховный суд РК завершил разбирательство по двум судебным делам между Костанайским социально-техническим университетом имени академика Зулхарнай Алдамжар (КСТУ) и Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. Вуз требовал, во-первых, признать недействительным профилактический контроль и надзор с посещением университета, и во-вторых, обжаловать и отменить действия по назначению проверки.

Фото из архива "НГ"

11 марта 2022 года на сайте Министерства образования РК опубликовали сообщение о закрытии КСТУ. Комитет по контролю качества в сфере образования провел внеплановую проверку по жалобам преподавателей университета и выявил нарушения по 35 пунктам проверочного листа из 46 вкюченных, после чего министерство решило лишить учебное заведение лицензии. В КСТУ в разговоре с корреспондентом "НГ" в марте объясняли, что комиссия приехала в закрытый вуз, который перешел на дистанционный формат обучения из-за рисков распространения ковида среди преподователей. В результате проверку комиссия провела, ознакомившись с документами на сайте вуза. Правда, в суде первой инстанции представители КСТУ не смогли предоставить документ, подверждаюший переход на дистанционный формат.

В обоих случаях Верховный суд отменил постановления коллегии областного суда и направил административное дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Документы опубликованы на сайте Судебный кабинет.

- Согласно пояснениям представителя ответчика, источниками получения материалов для проведения профилактического контроля выступили базы данных, - отмечает в своем постановлении председательствующий судья Аслан ТУТКИЕВ. - Судом апелляционной инстанции не дана оценка обоснованности в получении информации из указанных источников и соответствия данной информации фактическому состоянию. Доводы об отсутствии установленных нарушений в части соответствия образовательных программ требованиям государственного стандарта приведены истцом при обжаловании предписания. Однако судом апелляционной инстанции они не проверены, каждому из пунктов оспариваемого предписания не дана правовая оценка. Суд ограничился лишь формальной проверкой процедуры проведения профилактического контроля, не дав надлежащей правовой оценки установленным нарушениям, не проверяя их наличие.

По второму иску судья Ирина КАЛАШНИКОВА также пришла к выводу, что апелляционный суд не принял достаточных мер к всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств, имеющих значение для дела.

- Доводы истца о фактическом отсутствии установленных нарушений судом апелляционной инстанции не проверены, - пишет она. - Также не дана правовая оценка доводам истца о том, что ответчиком не соблюдена периодичность проведения проверок, что давало истцу основания не допускать к проверке должностных лиц, прибывших для проверки.

Тем временем студенты КСТУ присылают в редакцию обращения с просьбой ответить на вопросы о судьбе вуза, так как в университете они эти ответы получить не смогли.

Корреспондент "НГ" неоднократно пытался дозвониться ректору и проректору КСТУ, но в приемной отвечали, что их нет на месте.

26 октября дело передали в Костанайский областной суд. Дата первого заседания пока не назначена.