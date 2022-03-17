



11 марта на сайте Министерства образования и науки РК появилось сообщение о том, что Костанайский социально-технический университет им. З. Алдамжара будет закрыт. В тот же день на страничке университета в соцсетях ректор университета Кадыргали ДЖАМАНБАЛИН сообщил, что информация министерства недостоверна, а студентов призвал соблюдать спокойствие и доверять администрации вуза. На самом деле судьба КСТУ остается неопределенной, и студенты все еще могут лишиться своих мест. Точку в этом деле должен поставить Верховный суд РК.

Что будет со зданием КСТУ, если вуз закроют, пока неизвестно / Фото Георгия ГОВОРОВА

Отозвали лицензию?

О реальных претензиях к университету известно очень мало. Из пресс-релиза, опубликованного на сайте министерства, можно узнать, что жалобы на деятельность вуза начали поступать еще в 2020 году. Из-за этого в МОН решили провести внеплановую проверку, в ходе которой комиссия выявила нарушения по 35 пунктам проверочного листа из 46 включенных.

Маншук Абдикарим считает, что администрация вуза оттягивает закрытие университета / Фото baq.kz

- Разумеется, проверки и лишение лицензий - это непопулярная мера для тех, кто ставит во главу угла непредоставление качественных знаний, а только получение прибыли, - сообщила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Маншук АБДИКАРИМ, цитата которой приведена на сайте министерства. - При этом после первой проверки министерство предоставляет администрациям вузов время для устранения нарушений, однако зачастую они не спешат это делать, предпочитая тратить время на судебные разбирательства. Разумеется, это значительно оттягивает время закрытия вуза и позволяет получать доход в виде оплаты со стороны студентов.

В пресс-релизе отмечается, что постановлением комитета университет был лишен генеральной лицензии.

Проверка и карантин

Первый проректор КСТУ Руслан АБДУЛИН в разговоре с корреспондентом «НГ» опровергает отзыв образовательной лицензии вуза. В качестве доказательства приводит запись на сайте электронного правительства. Он считает, что своим заявлением министерство «посеяло панику среди студентов» и приводит свою версию произошедшего.

- В 2020 году в университет поступает на работу преподаватель, работает здесь месяц, после чего увольняется по собственному желанию, - рассказывает Абдулин. - После увольнения педагог пишет жалобу в министерство: якобы у нас отсутствуют какие-то документы и якобы у нас есть преподаватели, которые по факту не работают. Также якобы у нас силабусы (учебная программа для студентов - «НГ»), которые не обновлялись с 2014 года. После этого в Костанай прибывает комиссия. Если вы помните, тогда по рекомендации МОН все вузы перешли на дистанционный формат. Тем не менее мы комиссию впустили, она неделю проработала. Были рабочие моменты, которые мы должны были устранить за месяц. Под моментами я подразумеваю документы, которые требовали доработок, но они были несущественными. При этом обычно проверка должна проходить только по фактом, указанным в жалобе, но нас проверили, что называется, по полной.

По словам Абдулина, все замечания после первой проверки были устранены. Он отмечает, что университет прошел аккредитацию, а 19 февраля 2021 года решением Комитета по обеспечению качества в сфере образования был составлен протокол, который подтвердил устранение нарушений.

- Несмотря на этот протокол, в 2021 году КСТУ поставили на профилактический контроль и в первом, и во втором полугодии, - продолжает рассказ Абдулин. - 31 мая мы получаем уведомление о новой проверке. На тот момент сложилась следующая ситуация. Тогда потихонечку стали выводить университеты из дистанционного формата, но пандемию на тот момент никто не отменял. Между тем у одного из наших преподавателей от ковида умерла мама, после чего у нас стали выявлять частые заражения и среди преподавателей, и среди сотрудников. Поэтому ректором было принято решение, чтобы университет ушел на дистанционный формат обучения. Мы предупредили комитет, просили перенести профконтроль. Ректор сам на тот момент ушел на больничный. Тем не менее комиссия приехала в закрытый университет. Они за 2 недели осуществили проверку. Каким образом они это делали, нам непонятно. Они не посмотрели ни один документ, объявив, что их у нас нет! Мы не согласились с результатами такой проверки, обратились в суд. Конечно, комитет является госорганом, который оказывает протекцию на нашу судебную систему. И городской, и областной суд мы проиграли.

Версию Министерства образования можно узнать из решения специализированного межрайонного административного суда от 16 ноября 2021 года. Судья Алия ЖАУАРОВА в мотивировочной части пишет, что Абдулин не предоставил в суд документа, который бы подтверждал перевод вуза в дистанционный формат.

- Суд полагает, что истец намеренно уклонился от получения акта о назначении проверки, в этой связи оснований для признания проверки недействительной нет, - пишет в своем решении Жауарова. - В связи с тем, что проверяющим лицам было отказано в доступе в здание университета, проверка была проведена посредством базы данных НОБД, ЕСУВО, реестра образовательных программ и интернет-сайта КСТУ. Был составлен акт о результатах проверки и дан срок на устранение нарушений.

Административный суд КСТУ проиграл, обжалование решения в областном суде также не дало желаемых результатов. Однако в постановлении говорится, что оно вступает в силу по истечении кассационного срока обжалования. А Руслан Абдулин уверен, что Верховный суд поддержит университет.

Университет посодействует

По данным руководства университета, в трех корпусах вуза учатся около 3 000 студентов и работают 248 человек, включая педагогов. Верховный суд пока не назначил дату заседания, и этот процесс может растянуться на долгие месяцы. За это время в КСТУ могут успеть выпустить нынешних студентов и набрать новых. Что будет с ними?

Студенты КСТУ продолжают обучение, пока идут суды / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Если бы Верховный суд нас не поддержал, он бы сразу отклонил нашу жалобу, поэтому мы рассчитываем на положительный исход этого дела, - считает Руслан Абдулин. - Верховный суд запросил из области все документы и будет заново рассматривать наше дело по существу.

- Если же эта судебная инстанция нас не поддержит, то университет обязан будет с момента оглашения постановления остановить свою работу, распустить студентов, выплатить работникам вуза компенсации и вернуть студентам деньги за неоказанные услуги, - добавляет юрист КСТУ Асет БАЙЛИН. - Даже после остановки нашей работы все дипломы, которые мы ранее выдали, остаются в силе. Студентам будет предложено перевестись на другую специальность. В России спускают на курс ниже. В Казахстане, насколько мне известно, все зависит от того, в какой вуз они будут переводиться. Но большой разницы быть не должно.

Педагогам и рабочему персоналу, скорее всего, придется искать новую работу.

- Это давняя политика нашего президента, чтобы оптимизировать частные вузы, - считает Абдулин. - На юге оптимизируют те заведения, которые находятся в помещениях, квартирах или пристройках. У них материальная база плохая. У нас с ней все в порядке. Что будет с нашим имуществом? Честно скажу, я, как проректор, пока об этом не думал. Извините, деть куда-то в одночасье 3 000 студентов... Это никому не нужно.

Пока идут разбирательства, вуз работает в штатном режиме. Академические пары идут в очном формате, отдельные студенты, как и прежде, проходят практику. 18 марта у вуза даже запланирован попечительский бал для выпускников и студентов. Никто не останавливает и набор новых студентов. Первый проректор, отвечая на вопрос о возможном закрытии вуза, резюмирует: «Я думаю, никто наших студентов не оставит на улице, университет окажет всяческое содействие!»