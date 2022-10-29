Паровоз, 1930 года, который в 1954 году привез в Костанай первых комсомольцев из Украины для освоения целинных земель, относится к памятникам местного значения. Недавно наш постоянный читатель Евгений Полуянов заметил на нем ржавчину в нескольких местах, трещины и мелкие разрушения.

Центр по охране памятников Костанайской области провел обследование памятника и составил акт. Его направили филиалу КТЖ, отделению "Костанай", которое взяло шефство над памятником.

- Сегодня покрасим паровоз, для которого есть черная, белая и красная краски, - пояснил "НГ" 28 октября главный инженер отделения "Костанай" Жаслан ТУРЕЖАНОВ. - За выходные покрасим вагон, для которого нужна другая краска. Семафор будем красить в следующем году, так как он действующий и его нужно отключать от электричества. Посоветовали в зиму этого не делать.

Любопытно, что несмотря на статус памятника местного значения, "Паровоз" не на чьем балансе не состоит. "НГ" пытается разобраться почему?

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ