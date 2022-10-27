В редакцию «НГ» обратился постоянный читатель и автор Евгений ПОЛУЯНОВ. Он сообщил, что недавно был около железнодорожного вокзала.

Этот паровоз привез в Костанай первый эшелон с молодежью из Украины в 1954 году

- Опечалил внешний вид и состояние памятника «Паровоз первоцелинников», - рассказал Полуянов. - Это как никак символ аграрной области, встречающий приезжающих. Выгоревшая краска, сквозь которую проступает ржавчина. Непонятно для чего обвешан "соплями» новогодней иллюминации, конечно же неработающей. Хотелось бы знать, в чьем ведении уход за ним: КТЖ, отдела ЖКХ акимата, управления культуры? Возможно ли приведение его в порядок, хотя бы покраска?

В Центре по охране памятников Костанайской области «НГ» сообщили, что «Паровоз» относится к памятникам местного значения. Он прибыл 28 февраля 1954 года на станцию Костанай с комсомольцами и молодежью из Украины, которые ехали для овоения целинных и залежных земель.

Паровоз с вагоном были сделаны в 1930 году

- Паровоз был построен в 1930 году, - рассказала «НГ» начальник отдела Центра по охране памятников Костанайской области Виктория ЩЕРБИН. - Такие паровозы серии «Э» выпускались в России и Советском Союзе с 1912-го по 1957 год. Костанайский паровоз относится к серии «ЭУ 702-89», индекс «У» означает «усиленный». Установили паровоз 23 февраля 1980 года на привокзальной площади Костаная как символ дружбы народов и поднятой целины. Позже паровоз-памятник перенесли в сквер рядом с железнодорожным вокзалом. С учетом года его выпуска и передвижений считаем, что памятник в удовлетворительном состоянии.

В центре также пояснили: «Паровоз» хоть и является памятником местного значения, но официально ни на чьем балансе не состоит. Шефство над ним взял местный филиал КТЖ и ухаживает за ним по доброй воле.

Некоторые детали памятник покрылись ржавчиной

- Памятник стараемся поддерживать в хорошем состоянии, - пояснил «НГ» главный инженер станции «Костанай» Жаслан ТУРЕЖАНОВ. - После вашего звонка Центр по охране памятников составил акт обследования и предоставил его нам. Рекомендовано покрасить памятник, что мы и сделаем после буранов.

На памятнике есть QR-код, по которому можно узнать его историю

Процитируем справку центра: «Памятник «Паровоз» представляет собой натуральный образец локомотива размером 3,10х19,9х5,30 м., паровоз выкрашен в черный цвет, некоторые части выделены краской красного и белого цвета. Слева и справа на паровозной будке нанесена марка: «ЭУ 702-89». К паровозу прицеплен двухосный вагончик длиной 8 м.,рядом имеется гидроколонка и семафор. Паровоз с вагончиком установлен на отрезке рельсового пути длиной 26,3 м. Общая длина паровоза с вагончиком - 27,9 м. Памятник установлен на площадке, покрытой щебнем с ограждающим бетонным бордюром, по периметру установлены невысокие наземные уличные фонари".

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ