В сентябре костанайские зоозащитники приютили и выходили пострадавших во время пожара домашних питомцев. В реабилитационном центре ОО «Надежда плюс kst» живут больше 40 спасенных животных, среди них собаки и кошки. А всего в центре содержатся больше 150 животных.

- Сейчас 91 дом построили, если б каждый второй взял хоть кошечку, хоть собачку столько бы счастья было, - обратилась к потенциальным хозяевам волонтер, заместитель председателя ОО «Надежда плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА. - Возможно, у кого-то будет желание приютить других животных, они все контактные, здоровые.

По словам волонтера, они перевезли назад всего троих животных — два кота и собака. Все они уже здоровые, нашлись их хозяева

- Что касается остальных - либо были не найдены хозяева, либо они были бездомные и кормились, где придется, - отметила Соловьева.

Все животные прошли стерилизацию, кастрированы. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушного блогера из Астаны Гульмиры Абдрашевой.

- Мы смогли таким образом оплатить лечение в клиниках, построить вольеры, закупить корм, приобрести вагончик и провести стерилизацию и вакцинацию всем питомцам, - продолжила костанайская зоозащитница.

Если вы хотите взять животное домой, свяжитесь с волонтерами по номеру +7-705-462-98-19 или через Instagram.