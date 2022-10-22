Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сегодня, 22 октября, вручил пострадавшим от сентябрьских пожаров ключи от новых домов. Новый микрорайон, который построили по поручению президента Касым-ЖомартаТокаева, назвали «Бірлік». Сцену для торжественной церемонии установили прямо посреди нового микрорайона.

Мероприятие не стали отменять из-за плохой погоды. Новоселов организованно привезли на желтом автобусе, всем желающим бесплатно раздали дождевики.

Тамара Митрович (справа) и ее мама

- Дом вживую мы ещё не смотрели, но видели его по телефону в интернете, - рассказала "НГ" Тамара МИТРОВИЧ. - Что мы увидели, нам понравилось. Последние два месяца мы арендовали дом. Его нам оплатил акимат. Они нас и продуктами, и вещами обеспечили. Слухам, что здесь почва солончак, мы не верим, по крайней мере, пока сами не увидим.

- Я родилась и выросла в Аманкарагае, последние 2 месяца жила у зятя с дочкой, - добавила Наталья КЕЛЛЕР. - Спасибо большое за дома, у нас все хорошо! Дом я уже видела, я следила за строительством. Комнаты светлые - газ и вода есть.

В 12 часов бывшие аманкарагайцы выстроились перед сценой, кто-то развернул плакат с надписью «Бірлік с новосельем!». Перед ними выступил аким области, поблагодарив всех подрядчиков, участвовавших в строительстве домов и подведении к ним коммуникаций.

- Наши земляки, живущие под мирным небом, в один горький миг потеряли всё! - сказал глава области. - Страшный пожар в Аулиекольском районе превратил в пепел лесной массив, уничтожил 91 дом. В результате сотни наших земляков остались без крова.

Архимед Мухамбетов выступал чуть меньше 10 минут. Он подчеркнул, что новые дома в едином архитектурном стиле построены «в короткие сроки и при высоком качестве проводимых работ». В каждом доме 4 комнаты, рядом 10 соток земельного участка. На каждом доме табличка с указанием фирмы, которая строила дом. На въезде в новый микрорайон обустроена скромная по городским меркам детская площадка, установлен пункт полиции.

Новоселы по очереди получили ключи от новых домов. Правда позже выяснилось, что некоторые перепутали ключи и долго не могли открыть свои дома. По традиции девушки в национальных костюмах попытались бросить в новоселов шашу, но быстро поняли, что конфеты падают на грязь и принялись раздавать сладости персонально желающим.

- В целях устранения последствий пожара на территории лесных хозяйств начали расчищать гарь, - добавил глава региона. - До конца осени вдоль трассы от поселка Аманкарагай будет завершена посадка саженцев сосны и березы. За счет спонсоров будет построен питомник для выращивания посадочного материала на базе Семиозерного лесхоза. Работы по восстановлению лесов будут продолжаться.

Корреспондент «НГ» успел спросить Архимеда Мухамбетова о критике со стороны экоактивистов, которые высказали недовольство организацией работ по высадке деревьев. В частности, представители ОО «Kaz Eco Patrol» писали в соцсетях, что нарушена технология восстановления леса, нет проекта высадки деревьев, а сажают трехлетние саженцы, которые скорее всего не приживутся.

- Семиозерный лесхоз разработал план, провели обследование и начали высадку деревьев, - сказал Мухамбетов. - В этом году начали высаживать лишь небольшую площадь, это пробная партия. Основные работы будут в следующие годы. Сейчас мы ведем работу по заготовке саженцев. На территории области есть более 1 млн штук сосен двухлетних, скоро им будет уже три года. Сейчас работаем с Россией и Беларусью, с Акмолинской области саженцы получили. А план - он разрабатывается. То есть, пока план был на 2022 год, теперь на 2023 год будет разрабатываться.

Аким области также зашел в один из домов и осмотрел его убранство. Напомним, в ходе своего визита в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что за счет государства и спонсоров «дома будут оснащены всем необходимым: кухня, посуда, телевизоры». Правда власти ограничились установкой газовых плит, холодильников и сантехники. Заселиться и жить в них пока невозможно — нет мебели, нет посуды, телевизоров, кроватей. В залах лежит только подарочный ковер и набор подушек.

Мухамбетов осмотрел комнаты, проверил есть ли в домах газ и как работает скоростной интернет.

- Оборудование мы установили и подключили каждый из 91 дома, до конца года всем нашим абонентам в этом микрорайоне будут предоставлять услуги бесплатно. Скорость интернета 20 Мегабит, - отчитался перед акимом представитель АО «Казахтелеком» по северному региону Сакен ИСКАКОВ.

О качестве построенных домов пока судить рано. Однако, мелкие недоделки устраняли сразу после вручения ключей. Например, чинили замок на двери забора. Пока в микрорайоне вместо асфальтных дорожек лишь щебенка. Асфальт обещают уложить в следующем году. Пока же придется ходить по дороге или по грязи. Тем не менее, люди рады уже тому, что получили жилье и знают где провести зиму, за что благодарят государство.

Фото Георгия ГОВОРОВА