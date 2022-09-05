Дома будут построены в течение 2-2,5 месяцев - об этом заявил президент Казахмтана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на встрече с пострадавшими жителями Аулиекольского района. Встреча прошла в школе, где сейчас развернут эвакуационный пункт.

Фото пресс-службы президента

- Дома будут гораздо лучше, чем вы имели, по крайней мере - с точке зрения площадей. Каждый дом будет построен площадью 100 кв. м. С поправкой на климат: зимы здесь холодные, дома будут построены с утепленными стенами, изоляцией. Главное: эти дома будут оснащены всем необходимым: кухня, посуда, телевизоры, - сообщил Токаев людям.

По словам президента, дома будут построены за счет государства и спонсоров:

- Спонсоры, доноры уже откликнулись и оказывают помощь. В этом будет участвовать и правительство, и наши активные граждане, волонтеры, все неравнодушные граждане нашей страны.

Токаев отметил, что трудности, которые испытывают пострадавшие граждане Аулиекольского района, временные. Им будет оказана и гуманитарная помощь.

- Я понимаю, вы потеряли и скот, и то, что было в ваших домах, нажитое в течение лет. Все это через предоставление финансовой материальной помощи будет компенсировано. Это я вам обещаю, не беспокойтесь, - заключил президент.