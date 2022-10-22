Торжественный концерт в честь Дня Республики прошел 21 октября, в доме культуры «Мирас». В зале собрались в основном чиновники, представители крупных ТОО, а также организаций образования и здравоохранения. Начался праздник с торжественного исполнения гимна Казахстана, который артисты исполнили вживую, без музыкального сопровождения. Получилось очень энергично.

Основная часть концерта — награждение грамотами и благодарственными письмами за подписями акимов города и области выдающихся костанайцев. Всего в списке 32 человека.

Среди них заведующая филиалом библиотеки №7 Елена ДОЛМАТОВА. Её наградили грамотой акима области.

- В этом году исполнится 30 лет, как я работаю библиотекарем, - рассказала «НГ» Долматова. - Профессия эта мне понравилась с детства. Я жила в деревне, к нам приехала молодая библиотекарь Любовь Ивановна. И, конечно, мы все туда потянулись. Это для нас было что-то новенькое. Она рассказывала нам о книгах, так и привила мне любовь к ним и этой профессии. Я работаю в микрорайоне «Строитель». У нас фонд составляет 30 000 книг. Наш коллектив проводит очень много мероприятий, привлекаем молодежь к познанию окружающего мира. Наверное, отметили нашу работу, поэтому и награждают сегодня.

- Я работаю в поликлинике №2 уже 18 лет участковой медсестрой, до этого работала в деревне на ФАПе, - добавляет Кызбала АБДУЛИНА. - Конечно, с людьми работать тяжело, к каждому нужен свой подход. Почему награждают именно меня - не знаю. Просто сообщили на работе, я переживала, потому что за мои 40 лет стажа меня впервые награждали. Оделась торжественно.

Аяулым АППАЗОВА последние 2 года профессионально занимается стрельбой из лука. На награждение грамотой акима города девушка пришла в традиционном казахском наряде, в котором обычно выступает на соревнованиях.

- Мою кандидатуру на награждение выдвинуло управление спорта, - считает девушка. - По специальности я агроном, я много где работала, а сейчас занимаюсь спортом. Это традиционный вид спорта, популярный во всем мире. Совсем недавно я вернулась чемпионата РК, а до этого я выступала на Всемирных играх кочевников в Турции. Сейчас вот закончится награждение, а вечером у меня тренировка.

Среди награжденных есть и знакомые читателям «НГ» герои. Например, главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингиз ОМАРОВ, также отмеченный грамотой акима города.

- В принципе это в первый раз меня так награждают, - рассказал он. - Я в отделе ЖКХ работаю уже почти 7 лет, до этого работал в автобусном парке. Работа на госслужбе тяжелая, но интересная. Сами знаете, задач у нас много, каждый день что-то новое.

- Это самое неожиданное событие за последние 5 лет, - отметила еще один частый герой наших публикаций председатель ОФ «Сердце чистейшей породы» Людмила БЕРЕСТОВА. - Дела у нас могли бы быть и лучше, но в целом все хорошо. Мне из акимата позвонили и сказали, что награждают. Времени на подготовку было мало — умылась, причесалась и пришла. В приюте очень много дел с животными.

Награждал костанайев аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он выступил с речью, в которой большую часть времени говорил о достижениях республики за 30 лет независимости и работе его ведомства над улучшением жизни в Костанае.

- Сегодня мы чествуем костанайцев, которые своим трудом и профессионализмом внесли достойный вклад в развитие нашего города, - поздравил собравшихся аким. - Это те люди, которые каждый день работают на своих участках рядом с вами. Вы их знаете, они пользуются заслуженным авторитетом в своих коллективах. Позвольте еще раз поздравить с Днём Республики, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в трудовой деятельности, счастья, благополучия и мира!

После торжественной речи и награждения для собравшихся выступили артисты города. На сцене пели, танцевали, играли на домбре и саксофоне.

Основные праздничные мероприятия ко Дню Республики запланированы на вторник, 25 октября. Подробную программу можно прочитать здесь.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Награждены благодарственными письмами от акима Костаная

Номинант Должность Аппазова Аяулым Жұмағазықызы Основатель школы традиционной стрельбы из лука, спортсменка Бабенко Ирина Владимировна Инспектор КГУ «Ситуационный центр Костаная» Берестова Людмила Александровна Председатель ОФ «Сердце чистейшей породы» Дүйсенбаева Айткүл Алпысбаева Редактор перевода ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная» Каилов Шоқан Атымтайұлы Участковый инспектор Костанайского РОВД Омаров Шыңғыс Қайратұлы Главный специалист отдела ЖКХ Өскеленұлы Сабыржан Старший прокурор отдела уголовного преследования прокуратуры Костаная Юсупов Алмат Жұмабекұлы Инспектор КГУ «Футбольная ДЮСШ»



Награждены грамотами акима Костанайской области

Номинант Должность Абдулина Қызбала Мәлікқызы Участковая медсестра КГУ «Поликлиника №2» Арыстанбеков Бақыт Төлендіұлы Директор ГУ «Основная общеобразовательная школа №25» Гуриненко Елена Валерьевна Менеджер сайта ТОО «Статус Трейд» Данильченко Анатолий Владимирович Главный инженер ТОО «Арвис» Долматова Елена Алексеевна Заведующая филиалом библиотеки №7 Тұтқышев Ермек Сапабекұлы Мастер ТОО «АБЗ плюс» Өмірзақова Ғалия Шәкірқызы Заведующая сектором назначения и выплаты социальной помощи ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Костаная»

Награждены грамотами акима Костаная