Учителя, врачи, чиновники... - Кого наградили грамотами ко Дню Республики в Костанае?
Георгий ГОВОРОВ
Торжественный концерт в честь Дня Республики прошел 21 октября, в доме культуры «Мирас». В зале собрались в основном чиновники, представители крупных ТОО, а также организаций образования и здравоохранения. Начался праздник с торжественного исполнения гимна Казахстана, который артисты исполнили вживую, без музыкального сопровождения. Получилось очень энергично.
Основная часть концерта — награждение грамотами и благодарственными письмами за подписями акимов города и области выдающихся костанайцев. Всего в списке 32 человека.
Среди них заведующая филиалом библиотеки №7 Елена ДОЛМАТОВА. Её наградили грамотой акима области.
- В этом году исполнится 30 лет, как я работаю библиотекарем, - рассказала «НГ» Долматова. - Профессия эта мне понравилась с детства. Я жила в деревне, к нам приехала молодая библиотекарь Любовь Ивановна. И, конечно, мы все туда потянулись. Это для нас было что-то новенькое. Она рассказывала нам о книгах, так и привила мне любовь к ним и этой профессии. Я работаю в микрорайоне «Строитель». У нас фонд составляет 30 000 книг. Наш коллектив проводит очень много мероприятий, привлекаем молодежь к познанию окружающего мира. Наверное, отметили нашу работу, поэтому и награждают сегодня.
- Я работаю в поликлинике №2 уже 18 лет участковой медсестрой, до этого работала в деревне на ФАПе, - добавляет Кызбала АБДУЛИНА. - Конечно, с людьми работать тяжело, к каждому нужен свой подход. Почему награждают именно меня - не знаю. Просто сообщили на работе, я переживала, потому что за мои 40 лет стажа меня впервые награждали. Оделась торжественно.
Аяулым АППАЗОВА последние 2 года профессионально занимается стрельбой из лука. На награждение грамотой акима города девушка пришла в традиционном казахском наряде, в котором обычно выступает на соревнованиях.
- Мою кандидатуру на награждение выдвинуло управление спорта, - считает девушка. - По специальности я агроном, я много где работала, а сейчас занимаюсь спортом. Это традиционный вид спорта, популярный во всем мире. Совсем недавно я вернулась чемпионата РК, а до этого я выступала на Всемирных играх кочевников в Турции. Сейчас вот закончится награждение, а вечером у меня тренировка.
Среди награжденных есть и знакомые читателям «НГ» герои. Например, главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингиз ОМАРОВ, также отмеченный грамотой акима города.
- В принципе это в первый раз меня так награждают, - рассказал он. - Я в отделе ЖКХ работаю уже почти 7 лет, до этого работал в автобусном парке. Работа на госслужбе тяжелая, но интересная. Сами знаете, задач у нас много, каждый день что-то новое.
- Это самое неожиданное событие за последние 5 лет, - отметила еще один частый герой наших публикаций председатель ОФ «Сердце чистейшей породы» Людмила БЕРЕСТОВА. - Дела у нас могли бы быть и лучше, но в целом все хорошо. Мне из акимата позвонили и сказали, что награждают. Времени на подготовку было мало — умылась, причесалась и пришла. В приюте очень много дел с животными.
Награждал костанайев аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он выступил с речью, в которой большую часть времени говорил о достижениях республики за 30 лет независимости и работе его ведомства над улучшением жизни в Костанае.
- Сегодня мы чествуем костанайцев, которые своим трудом и профессионализмом внесли достойный вклад в развитие нашего города, - поздравил собравшихся аким. - Это те люди, которые каждый день работают на своих участках рядом с вами. Вы их знаете, они пользуются заслуженным авторитетом в своих коллективах. Позвольте еще раз поздравить с Днём Республики, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в трудовой деятельности, счастья, благополучия и мира!
После торжественной речи и награждения для собравшихся выступили артисты города. На сцене пели, танцевали, играли на домбре и саксофоне.
Основные праздничные мероприятия ко Дню Республики запланированы на вторник, 25 октября. Подробную программу можно прочитать здесь.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Награждены благодарственными письмами от акима Костаная
|
Номинант
|
Должность
|
Аппазова Аяулым Жұмағазықызы
|Основатель школы традиционной стрельбы из лука, спортсменка
|
Бабенко Ирина Владимировна
|
Инспектор КГУ «Ситуационный центр Костаная»
|
Берестова Людмила Александровна
|
Председатель ОФ «Сердце чистейшей породы»
|
Дүйсенбаева Айткүл Алпысбаева
|Редактор перевода ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная»
|
Каилов Шоқан Атымтайұлы
|
Участковый инспектор Костанайского РОВД
|
Омаров Шыңғыс Қайратұлы
|
Главный специалист отдела ЖКХ
|
Өскеленұлы Сабыржан
|
Старший прокурор отдела уголовного преследования прокуратуры Костаная
|
Юсупов Алмат Жұмабекұлы
|
Инспектор КГУ «Футбольная ДЮСШ»
Награждены грамотами акима Костанайской области
|
Номинант
|
Должность
|
Абдулина Қызбала Мәлікқызы
|
Участковая медсестра КГУ «Поликлиника №2»
|
Арыстанбеков Бақыт Төлендіұлы
|
Директор ГУ «Основная общеобразовательная школа №25»
|
Гуриненко Елена Валерьевна
|
Менеджер сайта ТОО «Статус Трейд»
|
Данильченко Анатолий Владимирович
|
Главный инженер ТОО «Арвис»
|
Долматова Елена Алексеевна
|
Заведующая филиалом библиотеки №7
|
Тұтқышев Ермек Сапабекұлы
|
Мастер ТОО «АБЗ плюс»
|
Өмірзақова Ғалия Шәкірқызы
|
Заведующая сектором назначения и выплаты социальной помощи ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Костаная»
Награждены грамотами акима Костаная
|
Номинант
|
Должность
|
Әлжанов Дархан Жаңбырбайұлы
|
Начальник отдела земельного кадастра НАО «Правительство для граждан»
|
Анненков Никита Анатольевич
|
Монтажник сетевого канализационного участка ГКП «Костанай-Су»
|
Бондарев Виталий Владимирович
|
Старший машинист котельного оборудования
|
Гливина Евгения Викторовна
|
Заведующая отделом культуры Костанайского педагогического колледжа
|
Грицай Владимир Михайлович
|
Автокрановщик ТОО «Ақжан және біз»
|
Дөңасаров Серік Темірғалиұлы
|
Начальник отдела санитарно-эпидемиологического контроля и надзора РГУ «УСЭК»
|
Елешова Ғалия Жұмабекқызы
|
Заведующая сектором внутреннего контроля качества отдела образования г. Костаная
|
Жақыпова Амина Әмірқызы
|
Заведующая кафедрой маркетинга КИнЭУ
|
Жапаров Темірлан Карбозұлы
|
Заместитель директор КФ «ЧелГУ»
|
Жітербаев Белгібай Әлмішұлы
|
Начальник транспортного отдела ИП Брунер
|
Қосқолақов Таштемір Ерікұлы
|
Главный специалист Департамента по ЧС
|
Молдабаева Диана Абайқызы
|
Акушерка КГУ «Костанайская областная больница»
|
Ошақбаева Эльмира Мырзағалиқызы
|
Заместитель начальника РГУ «Учреждение №40 КУИС МВД РК»
|
Семеняк Вероника Владимировна
|
Начальник отдела кадров
|
Темірбаева Айгүл Толыбайқызы
|
Старший прокурор группы документального обеспечения прокуратуры Костаная
|
Тұрғанова Жанна Дүйсенбекқызы
|
Главный специалист юридического отдела Департамента госдоходов
|
Янков Владлен Викторович
|
Учитель физкультуры Костанайского колледжа автомобильного транспорта
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