200 флагов, ярмарка и наклейки на автобусы - Как в Костанае отпразднуют День Республики
Георгий ГОВОРОВ
Заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ сегодня, 17 октября, на совещании в акимате отчитался о подготовке к празднованию Дня Республики. Он отметил, что власти "постарались сделать так, чтобы жители и гости города почувствовали атмосферу праздника".
Фото из архива "НГ"
Напомним, День Республики в Казахстане вновь начали отмечают с этого года. Этот праздник был упразднен в 2009 году. В сентябре 2022-го постановление о возврате праздника подписали депутаты Сената и президент Касым-Жомарт Токаев. В том же документе государственного статуса лишился день первого президента, который отмечали 1 декабря.
- С 19 по 21 октября в разных районах города будут организованы выездные концертные программы, которые создадут общий дух значимости праздника, - сообщил Каширбеков. - В ДК "Мирас" 21 октября состоится торжественное собрание, на котором будут чествовать граждан, внесших вклад в развитие города. После официальной части пройдет праздничный концерт, на который приглашены 450 человек - трудящиеся разных коллективов нашего города.
Каширбеков отметил, что ВУЗы и организации образования проведут больше 120 мероприятий с участием учеников, студентов и педагогов. В школах ко Дню Республики проведут конкурсы, выставки и фестивали детского творчества. По мнению чиновника, это поможет в воспитании патриотизма.
- Известно, что в выходные и праздники костанайцы активно посещают с семьями крупные торгово-развлекательные центры, где для маленьких костанайцев также подготовят праздничные концерты, - добавил заместитель акима. - Для создания праздничной атмосферы и позитивного настроения во всех крупных ТРЦ и местах массового посещения граждан будут размещены 200 флагов Казахстана.
Праздничное настроение должны создавать и костанайские автобусы, к которым прикрепят специальные наклейки. Они помогут "визуализации праздника и наружному оформлению города".
- 22 октября в сити-центре пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, - отметил Каширбеков. - Для поднятия духа патриотизма и единства народа 25 октября в Костанае пройдет автопробег с государственными флагами. Автопробег стартует от супермаркета "Астыкжан", пройдет по улицам Абая и Тауелсиздик, Баймагамбетова и завершится на улице Алтынсарина. В этот же день на площади перед областным акиматом будет проходить выставка сельскохозяйственной техники АО "Агромашхолдинг". Одновременно будет проходить выставка ретро-автомобилей. Венцом праздника станет концерт на сцене сити-центра. День Республики - единственный национальный праздник, который мы должны провести на достойном уровне.
Вопросов к плану праздника у собравшихся чиновников акимата Костаная не возникло. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ попросил полицию провести автопробег так, чтобы не мешать движению автомобилей. Ещё глава города обратился к коммунальным службам с просьбой оперативно устранять возможные аварии, чтобы не портить людям праздничное настроение.
- Акцию "Мой флаг" мы уже проводили на день государственных символов, у нас эти флаги есть, теперь мы их разместим в крупных ТРЦ, - сказал Жундубаев. - Нужно стимулировать развитие патриотизма, как это делают в других странах. Вы все бываете в Турции (обратился аким к коллегам - "НГ"), видите как там на праздники вывешивают флаги и с каким уважением к ним относятся люди. Вот такие мероприятия, я считаю, нам помогут!
План мероприятий, посвященных празднованию Дня республики в Костанае
|
Наименование мероприятия
|
Дата и время проведения
|
Место проведения
|
Выездные концертные программы «Жырлаймын сені туған өлкем» в жилых микрорайонах города
|
19 октября
14.00 ч.,
16.00 ч.
|
район Узкой колеи - возле магазина «Марс маркет»
мкр. «Кунай» - Чапаевская основная школа
|
20 октября
15.00 ч.,
17.00 ч.
|
п. Дружба - Дружбинская общеобразовательная школа
мкр. «Амангельды» -общеобразовательная школа №30
|
21 октября
14.00 ч.
|
район «Костанай-2» - филиал ДК «Мирас», ул. Белинского 5
|
Торжественное собрание и праздничный концерт «Қазақтың жері – халқымның жүрегі»
|
21 октября, 16.00 ч.
|
ДК «Мирас»
|
Ярмарка сельскохозяйственной продукции
|
22 октября, 09.00 ч.
|
площадь
Сити-центра
|
Праздничная программа детских коллективов в торгово-развлекательных центрах (флешмоб, инструментальная музыка, вокальные номера)
|
22 октября, 15.30 ч.
|
ТРЦ «MART»,
ТРЦ «Kostanay Plaza»
|
Праздничная концертная программа «Жырлаймын сені туған өлкем», «Наша сила в единстве»
|
22 октября, 12.00 ч.
23 октября, 12.00 ч.
|
ТРЦ «MART»,
ТРЦ «Kostanay Plaza»
|
Чемпионат города Костаная среди мужчин по қазақ күресі
|
22-23 октября, 11.00 ч.
|
Спортзал КРУ
им. А. Байтурсынова,
ул. Тәуелсіздік 118
|
Кубок Костанайской области среди мужчин и женщин по самбо, боевому самбо
|
22-23 октября, 11.00 ч.
|
Академия МВД,
ул. Абая 15
|
Кубок Костанайской области среди мужчин и женщин, городской турнир среди ветеранов по настольному теннису
|
23-24 октября, 11.00 ч.
|
спортивный зал,
ул. Каирбекова 310
|
Открытый городской турнир по баскетболу среди мужских команд 3х3
|
23-25 октября, 11.00 ч.
|
Костанайский колледж автомобильного транспорта,
пр. Н. Назарбаева 156
|
Праздничный концерт «Казахстан – богатство наследия и будущего страны»
|
25 октября, 12.00 ч.
|
возле ТРЦ «MART»
(в случае дождя в городской школе детского творчества,
ул. Алтынсарина 109)
|
Авто-пробег «Славлю тебя, родной Казахстан»
|
25 октября, 11.00 ч.
|
согласно маршрута
(старт от ТЦ «Астыкжан» по улицам Абая, Тәуелсіздік, Баймагамбетова, пр. аль-Фараби)
|
Выставка ретро-автомобилей
|
25 октября, 11.00 ч.
|
площадь перед акиматом области
|
Выставка техники АО «АгромашХолдинг KZ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром»
|
25 октября, 11.00 ч.
|
площадь перед акиматом области
Фото Георгия ГОВОРОВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.