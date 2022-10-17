Заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ сегодня, 17 октября, на совещании в акимате отчитался о подготовке к празднованию Дня Республики. Он отметил, что власти "постарались сделать так, чтобы жители и гости города почувствовали атмосферу праздника".

Фото из архива "НГ"

Напомним, День Республики в Казахстане вновь начали отмечают с этого года. Этот праздник был упразднен в 2009 году. В сентябре 2022-го постановление о возврате праздника подписали депутаты Сената и президент Касым-Жомарт Токаев. В том же документе государственного статуса лишился день первого президента, который отмечали 1 декабря.

- С 19 по 21 октября в разных районах города будут организованы выездные концертные программы, которые создадут общий дух значимости праздника, - сообщил Каширбеков. - В ДК "Мирас" 21 октября состоится торжественное собрание, на котором будут чествовать граждан, внесших вклад в развитие города. После официальной части пройдет праздничный концерт, на который приглашены 450 человек - трудящиеся разных коллективов нашего города.

Каширбеков отметил, что ВУЗы и организации образования проведут больше 120 мероприятий с участием учеников, студентов и педагогов. В школах ко Дню Республики проведут конкурсы, выставки и фестивали детского творчества. По мнению чиновника, это поможет в воспитании патриотизма.

- Известно, что в выходные и праздники костанайцы активно посещают с семьями крупные торгово-развлекательные центры, где для маленьких костанайцев также подготовят праздничные концерты, - добавил заместитель акима. - Для создания праздничной атмосферы и позитивного настроения во всех крупных ТРЦ и местах массового посещения граждан будут размещены 200 флагов Казахстана.

Праздничное настроение должны создавать и костанайские автобусы, к которым прикрепят специальные наклейки. Они помогут "визуализации праздника и наружному оформлению города".

- 22 октября в сити-центре пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, - отметил Каширбеков. - Для поднятия духа патриотизма и единства народа 25 октября в Костанае пройдет автопробег с государственными флагами. Автопробег стартует от супермаркета "Астыкжан", пройдет по улицам Абая и Тауелсиздик, Баймагамбетова и завершится на улице Алтынсарина. В этот же день на площади перед областным акиматом будет проходить выставка сельскохозяйственной техники АО "Агромашхолдинг". Одновременно будет проходить выставка ретро-автомобилей. Венцом праздника станет концерт на сцене сити-центра. День Республики - единственный национальный праздник, который мы должны провести на достойном уровне.

Вопросов к плану праздника у собравшихся чиновников акимата Костаная не возникло. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ попросил полицию провести автопробег так, чтобы не мешать движению автомобилей. Ещё глава города обратился к коммунальным службам с просьбой оперативно устранять возможные аварии, чтобы не портить людям праздничное настроение.

- Акцию "Мой флаг" мы уже проводили на день государственных символов, у нас эти флаги есть, теперь мы их разместим в крупных ТРЦ, - сказал Жундубаев. - Нужно стимулировать развитие патриотизма, как это делают в других странах. Вы все бываете в Турции (обратился аким к коллегам - "НГ"), видите как там на праздники вывешивают флаги и с каким уважением к ним относятся люди. Вот такие мероприятия, я считаю, нам помогут!

План мероприятий, посвященных празднованию Дня республики в Костанае

Наименование мероприятия Дата и время проведения Место проведения Выездные концертные программы «Жырлаймын сені туған өлкем» в жилых микрорайонах города 19 октября 14.00 ч., 16.00 ч. район Узкой колеи - возле магазина «Марс маркет» мкр. «Кунай» - Чапаевская основная школа 20 октября 15.00 ч., 17.00 ч. п. Дружба - Дружбинская общеобразовательная школа мкр. «Амангельды» -общеобразовательная школа №30 21 октября 14.00 ч. район «Костанай-2» - филиал ДК «Мирас», ул. Белинского 5 Торжественное собрание и праздничный концерт «Қазақтың жері – халқымның жүрегі» 21 октября, 16.00 ч. ДК «Мирас» Ярмарка сельскохозяйственной продукции 22 октября, 09.00 ч. площадь Сити-центра Праздничная программа детских коллективов в торгово-развлекательных центрах (флешмоб, инструментальная музыка, вокальные номера) 22 октября, 15.30 ч. ТРЦ «MART», ТРЦ «Kostanay Plaza» Праздничная концертная программа «Жырлаймын сені туған өлкем», «Наша сила в единстве» 22 октября, 12.00 ч. 23 октября, 12.00 ч. ТРЦ «MART», ТРЦ «Kostanay Plaza» Чемпионат города Костаная среди мужчин по қазақ күресі 22-23 октября, 11.00 ч. Спортзал КРУ им. А. Байтурсынова, ул. Тәуелсіздік 118 Кубок Костанайской области среди мужчин и женщин по самбо, боевому самбо 22-23 октября, 11.00 ч. Академия МВД, ул. Абая 15 Кубок Костанайской области среди мужчин и женщин, городской турнир среди ветеранов по настольному теннису 23-24 октября, 11.00 ч. спортивный зал, ул. Каирбекова 310 Открытый городской турнир по баскетболу среди мужских команд 3х3 23-25 октября, 11.00 ч. Костанайский колледж автомобильного транспорта, пр. Н. Назарбаева 156 Праздничный концерт «Казахстан – богатство наследия и будущего страны» 25 октября, 12.00 ч. возле ТРЦ «MART» (в случае дождя в городской школе детского творчества, ул. Алтынсарина 109) Авто-пробег «Славлю тебя, родной Казахстан» 25 октября, 11.00 ч. согласно маршрута (старт от ТЦ «Астыкжан» по улицам Абая, Тәуелсіздік, Баймагамбетова, пр. аль-Фараби) Выставка ретро-автомобилей 25 октября, 11.00 ч. площадь перед акиматом области Выставка техники АО «АгромашХолдинг KZ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» 25 октября, 11.00 ч. площадь перед акиматом области

Фото Георгия ГОВОРОВА