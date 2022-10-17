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200 флагов, ярмарка и наклейки на автобусы - Как в Костанае отпразднуют День Республики

Георгий ГОВОРОВ

17 октября 2022, 17:34 |  Культура

Заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ сегодня, 17 октября, на совещании в акимате отчитался о подготовке к празднованию Дня Республики. Он отметил, что власти "постарались сделать так, чтобы жители и гости города почувствовали атмосферу праздника".

Фото из архива "НГ"

Напомним, День Республики в Казахстане вновь начали отмечают с этого года. Этот праздник был упразднен в 2009 году. В сентябре 2022-го постановление о возврате праздника подписали депутаты Сената и президент Касым-Жомарт Токаев. В том же документе государственного статуса лишился день первого президента, который отмечали 1 декабря.

- С 19 по 21 октября в разных районах города будут организованы выездные концертные программы, которые создадут общий дух значимости праздника, - сообщил Каширбеков. - В ДК "Мирас" 21 октября состоится  торжественное собрание, на котором будут чествовать граждан, внесших вклад в развитие города. После официальной части пройдет праздничный концерт, на который приглашены 450 человек - трудящиеся разных коллективов нашего города.

Каширбеков отметил, что ВУЗы и организации образования проведут больше 120 мероприятий с участием учеников, студентов и педагогов. В школах ко Дню Республики проведут конкурсы, выставки и фестивали детского творчества. По мнению чиновника, это поможет в воспитании патриотизма.

- Известно, что в выходные и праздники костанайцы активно посещают с семьями крупные торгово-развлекательные центры, где для маленьких костанайцев также подготовят праздничные концерты, - добавил заместитель акима. - Для создания праздничной атмосферы и позитивного настроения во всех крупных ТРЦ и местах массового посещения граждан будут размещены 200 флагов Казахстана.

Праздничное настроение должны создавать и костанайские автобусы, к которым прикрепят специальные наклейки. Они помогут "визуализации праздника и наружному оформлению города".

- 22 октября в сити-центре пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, - отметил Каширбеков. - Для поднятия духа патриотизма и единства народа 25 октября в Костанае пройдет автопробег с государственными флагами. Автопробег стартует от супермаркета "Астыкжан", пройдет по улицам Абая и Тауелсиздик, Баймагамбетова и завершится на улице Алтынсарина. В этот же день на площади перед областным акиматом будет проходить выставка сельскохозяйственной техники АО "Агромашхолдинг". Одновременно будет проходить выставка ретро-автомобилей. Венцом праздника станет концерт на сцене сити-центра. День Республики - единственный национальный праздник, который мы должны провести на достойном уровне.

Вопросов к плану праздника у собравшихся чиновников акимата Костаная не возникло. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ попросил полицию провести автопробег так, чтобы не мешать движению автомобилей. Ещё глава города обратился к коммунальным службам с просьбой оперативно устранять возможные аварии, чтобы не портить людям праздничное настроение.

- Акцию "Мой флаг" мы уже проводили на день государственных символов, у нас эти флаги есть, теперь мы их разместим в крупных ТРЦ, - сказал Жундубаев. - Нужно стимулировать развитие патриотизма, как это делают в других странах. Вы все бываете в Турции (обратился аким к коллегам - "НГ"), видите как там на праздники вывешивают флаги и с каким уважением к ним относятся люди. Вот такие мероприятия, я считаю, нам помогут!

План мероприятий, посвященных празднованию Дня республики в Костанае

Наименование мероприятия

Дата и время проведения

Место проведения

Выездные концертные программы «Жырлаймын сені туған өлкем» в жилых микрорайонах города

19 октября

14.00 ч.,

16.00 ч.

 

район Узкой колеи - возле магазина «Марс маркет»

мкр. «Кунай» - Чапаевская основная школа

20 октября

15.00 ч.,

17.00 ч.

 

 

п. Дружба - Дружбинская общеобразовательная школа

мкр. «Амангельды» -общеобразовательная школа №30

 

21 октября

14.00 ч.

район «Костанай-2» - филиал ДК «Мирас», ул. Белинского 5

Торжественное собрание и праздничный концерт «Қазақтың жері – халқымның жүрегі»

21 октября, 16.00 ч.

ДК «Мирас»

Ярмарка сельскохозяйственной продукции

22 октября, 09.00 ч.

площадь

Сити-центра

Праздничная программа детских коллективов в торгово-развлекательных центрах (флешмоб, инструментальная музыка, вокальные номера)

22 октября, 15.30 ч.

ТРЦ «MART»,

ТРЦ «Kostanay Plaza»

Праздничная концертная программа «Жырлаймын сені туған өлкем», «Наша сила в единстве»

22 октября, 12.00 ч.

23 октября, 12.00 ч.

ТРЦ «MART»,

ТРЦ «Kostanay Plaza»

Чемпионат города Костаная среди мужчин по қазақ күресі

22-23 октября, 11.00 ч.

Спортзал КРУ

им. А. Байтурсынова,

ул. Тәуелсіздік 118

Кубок Костанайской области среди мужчин и женщин по самбо, боевому самбо

22-23 октября, 11.00 ч.

Академия МВД,

ул. Абая 15

Кубок Костанайской области среди мужчин и женщин, городской турнир среди ветеранов по настольному теннису

23-24 октября, 11.00 ч.

спортивный зал,

ул. Каирбекова 310

Открытый городской турнир по баскетболу среди мужских команд 3х3

23-25 октября, 11.00 ч.

Костанайский колледж автомобильного транспорта,

пр. Н. Назарбаева 156

Праздничный концерт «Казахстан – богатство наследия и будущего страны»

25 октября, 12.00 ч.

возле ТРЦ «MART»

(в случае дождя в городской школе детского творчества,

ул. Алтынсарина 109)

Авто-пробег «Славлю тебя, родной Казахстан»

25 октября, 11.00 ч.

согласно маршрута

(старт от ТЦ «Астыкжан» по улицам Абая, Тәуелсіздік, Баймагамбетова, пр. аль-Фараби)

Выставка ретро-автомобилей

25 октября, 11.00 ч.

площадь перед акиматом области

Выставка техники АО «АгромашХолдинг KZ» и ТОО «СарыаркаАвтоПром»

25 октября, 11.00 ч.

площадь перед акиматом области

Фото Георгия ГОВОРОВА