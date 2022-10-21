В Министерстве рассказали алгоритм действий граждан Казахстана, которые хотят при жизни оформить свое согласие или отказ на донорство органов после их смерти. По информации ведомства, это можно сделать в поликлинике или через портал электронного правительства.

"Граждане Республики Казахстан в соответствии с пунктом 8 статьи 209 Кодекса могут зарегистрировать при жизни своё волеизъявление о согласии или отказе на изъятие у него после смерти органов в целях трансплантации", - отметили в Министерстве здравоохранения. - "Это можно сделать через Регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов (далее – Регистр), при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления или на веб-портале «электронного правительства»."



1. Чтобы оформить согласие или отказ от посмертного донорства на портале egov.kz, гражданину необходимо авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или одноразовый пароль, далее выбрать услугу «Регистрация согласия или отзыва согласия (то есть отказ) на прижизненное добровольное пожертвование органов после смерти в целях трансплантации» в разделе «Здравоохранение».

Затем необходимо выбрать тип заявления: «Регистрация отзыва на согласие (отказ)» либо «Регистрация согласия».

2. Чтобы зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство в организации ПМСП, Вам следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где ответственное лицо проверит Ваши документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму (отказ или согласие).

Заполненная форма заносится в Регистр, а Вам выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации ПМСП.

В министерстве отметили, что трансплантация органов гражданам Республики Казахстан осуществляется бесплатно.

Напомним, сейчас обсуждается поправка в законодательство, согласно которой разрешение родственников на трансплантацию органов не требуется, если гражданин при жизни выразил согласие на посмертное донорство.

