Потенциальные доноры при жизни смогут закрепить свой отказ или согласие на посмертную трансплантацию, передает Informburo.kz.

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Министерство здравоохранения Казахстана планирует внести поправку в законодательство, согласно которой разрешение родственников на трансплантацию органов не требуется, если гражданин при жизни выразил согласие на посмертное донорство.

Соответствующий законопроект опубликовали на портале "Открытые НПА". Одна из предложенных поправок предполагает "совершенствование и развитие органного донорства, то есть прижизненного волеизъявления самого гражданина (потенциального донора) на посмертное донорство".

В пресс-службе министерства Informburo.kz пояснили, что по приказу № 207 МЗ РК, если человек дал согласие на донорство, но после наступления смерти его родственники высказались против, то орган не может быть изъят. Поправка позволит решить этот вопрос.

Согласно Кодексу РК о здоровье, донором органов может быть человек в возрасте 18 лет и старше, дееспособный, находящийся с реципиентом в генетической связи или имеющий с ним тканевую совместимость, выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа для дальнейшей трансплантации.

Для проведения трансплантации потенциальный донор при жизни должен пройти всестороннее медицинское обследование, чтобы исключить медицинские противопоказания. Также он должен иметь органы без патологии, не страдать злокачественными и инфекционными заболеваниями, сахарным диабетом и некоторыми другими болезнями.

В соответствии с кодексом органы казахстанцев нельзя использовать для трансплантации иностранцам.

Казахстанцы могут зарегистрировать при жизни своё волеизъявление о согласии или отказе на посмертное изъятие органов для трансплантации:

через регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления;

через eGov.kz, перейдя в раздел "Здравоохранение".

Трансплантация органов гражданам страны осуществляется бесплатно.