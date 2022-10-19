Житель Рудного позвонил в полицию на номер "102" и сообщил, что на ул. Корчагина украли канализационный люк. Неудачливого вора вскоре задержали. Похищенный люк нашли у него в багажнике.

- Сотрудниками патрульной полиции Рудного была отработана заявка, - сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Автопатруль в составе старшего лейтенанта Миржана Нурмаханова и лейтенанта полиции Нурбека Еркен при отработке местности была остановлена автомашина, под управлением 28-летнего водителя. При досмотре багажника был обнаружен похищенный люк.

Начатого досудебного производства по факту кражи. Выясняются обстоятельства преступления.

Напомним, 17 октября аким Костаная Марат Жундубаев обратился к представителям ДП с просьбой показательно отлавливать и наказывать тех, кто ворует люки. А пойманных нарушителей предложил показывать в СМИ. Кроме того, он поручил провести рейды по пунктам сбора металла и наказывать предпринимателей за скупку краденных люков.