Разобраться с воровством канализационных люков аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поручил сегодня, 17 октября, на аппаратном совещании. Он обратил внимание на три случая, где два канализационных колодца и один сток создают опасность для горожан.

Фото из архива "НГ"

- Мы уже неоднократно говорили о том, что нужно о безопасности подумать, - высказался аким. - Скоро пойдут дожди и эти колодцы будут забиваться мусором. Их не смогут потом увидеть ни автолюбители, ни пешеходы. У нас некоторые открытые люки прямо рядом с пешеходными переходами расположены. Как я знаю, в новых микрорайонах мы устанавливаем и устанавливаем эти люки. Их воруют. Нужно, наверное, сетку какую-то делать, мы уже говорили с «Тазалыком», хотя бы нижние уровни колодцев делать безопасными.

Марат Жундубаев обратился к представителям департамента полиции Костанайской области с просьбой показательно отлавливать и наказывать тех, кто ворует люки. А пойманных нарушителей предложил показывать в СМИ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Вы все точки знаете, где принимают цветной металлолом, - добавил Жундубаев. - Проводите рейды, за это надо наказывать. Всё, что есть, надо применить. Если не хватает сил, давайте мы подключимся, будем отрабатывать. Если у предпринимателя, который покупает эти люки, есть лицензия, имеет право на предпринимательскую деятельность, то надо отнимать у него это право! Надо этих бизнесменов пригласить в акимат и провести с ними совещание. Есть полиция, отдел ЖКХ, отдел предпринимательства. Предупредите их, если еще раз найдут у них люк или нашу коммунальную собственность, - они будут серьезно наказаны!

По данным представителя ДП, в Костанае цветной металл покупают 15 предпринимателей. При этом на совещании подчиненные Жундубаева отметили, что бюджет тратит на закупку люков от 30 000 до 50 000 тенге. А костанайцы воруют и продают их за 3 000 - 5 000 тенге.

Жундубаев отметил, что костанайцы много жалуются в ситуационный центр iKomek на открытые колодцы. Представитель ДП отметил, что предприниматели "знают об ответственности и люки не принимают".

- Вот и сделайте так, чтобы не принимали! - парировал аким Костаная. - Я сомневаюсь, что они не принимают. Ещё раз письменно предупредите предпринимателей об ответственности. А отделу ЖКХ нужно дать предложения, чтобы усилить безопасность этих колодцев. Самое главное, чтобы туда не мог провалиться ребенок, человек - это ваша задача!