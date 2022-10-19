В региональных правилах отлова, временного содержания и умерщвления животных, которые 17 октября единогласно утвердили областные депутаты на внеочередной сессии маслихата, отразили рекомендации зоозащитников, а также областного общественного совета, сообщили в управлении ветеринарии акимата Костанайской области. Проект уже прошел научную антикоррупционную экспертизу. В настоящее время документ в Минюсте, где до конца этой недели завершат регистрацию НПА, уточнили в управлении ветеринарии.

Пункт временного содержания бродячих животных в Житикаре открыли неделю назад. По словам руководителя Талгата Аймухамедова, поступило 8-10 собак, спустя неделю их разобрали... / Фото Виктории ДАНИЛЛОВОЙ



- Правила приняты с учетом условий нашего региона, - подчеркнул в ходе разговора с корреспондентом «НГ» руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Акат ШЕКТЫБАЕВ.

Разработанные в области Правила предполагают отлов бродячих животных, временное их содержание в специализированных пунктах, где будет проводится, в том числе, комплекс ветеринарно-санитарных процедур. Кроме этого, внедрят систему идентификации бездомного животного, что позволит вести учет их количества и состояния. Таким образом, в базе данных будет отражена информация по прохождению животным вакцинации, стерилизации и прочих процедур, пообещали в управлении.

- После животное отпустят в естественную среду обитания, - отметил госслужащий. - Его оставят там же, где и нашли на момент отлова.

Что касается финансирования деятельности временных приютов, то для этого, по словам госслужащего, уже запланированы бюджетные средства. Не исключают в госоргане и возможности государственно-частного партнерства и иных форм сотрудничества, например, меморандум.

Стоит отметить, что реализация данных Правил предполагает несколько статей расходов. Во-первых, функционирование самого приюта, оснащение его оборудованием и прочее. За это отвечают местные отделы ЖКХ, уточнили в управлении ветеринарии. Их же ведомство, как администратор бюджетных программ, намерено через госзаказ внедрить комплекс ветеринарно-санитарных процедур и непосредственное содержание животных в приюте.

- Уже после праздничных выходных мы объявим госзаказ по трем программ, которые предусматривают: во-первых, временное содержание бездомных и бродячих животных; во-вторых, идентификацию животного; в-третьих, вакцинацию и стерилизацию, - рассказал Шектыбаев.

17 октября областной маслихат также утвердил и Правила содержания и выгула домашних животных. Эти нормативные акты после регистрации в Министерстве юстиции будут актуальны для Костанайской области.