Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»
Уточненный план работ на сетях Костанайской горэлектросети с 19 по 26 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы в эти дни пройдут в шести районах города.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 15 по 22 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. ул. Мира 11-20а,
- ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.
ТП-565 (работы на подстанции)
19 октября 10:00 до 19:00
- ТД «Азия»,
- ИП Амирова,
- детский сад № 4,
- магазины «Березка», «Раузет», «Жарык», аптека «Фармаком», «Цветная».
Спальный сектор:
- ул. Чернышевского 68,
- ул. Строительная 16,
- ул. Карбышева 17,19,21.
ТП-231 (работы на подстанции)
20 октября с 10:00 до 19:00
- кафе «Тандыр»,
- Пивная № 1,
- ТОО «Агро-РТИ».
Спальный сектор:
- ул. Уральская 2,2а,4/1,6,
- пер. Уральский 4,
- пер. Уральский 6/1,
- пер. Уральский 8.
ТП-11 (работы на подстанции)
20 и 21 октября с 10:00 до 17:00
- ресторан «Глория»,
- ТОО «Пласт-окно».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 19,20
Частный сектор:
- ул. пр. Тауелсиздик 8-21,
- ул. Сьянова 62-83,
- ул. Набережная 31-73, 42/1,42/2, 43/1,44/1,43/2,44/3,
- пр. Аль-Фараби 13,15,13/1,15/1,15/3.
Светофоры:
- ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,
- ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби
ТП-564 (работы на подстанции)
21 и 22 октября с 10:00 до 19:00
- Школа № 17,
- детский сад при школе № 17.
Спальный сектор:
- ул. Строительная 10, 10а, 14
КТП-347 (работы на подстанции)
26 октября 10:00 до 14:00
- магазин «Алтын»,
- ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 193-227,
- ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27,
- ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22,
- ул. Баймагамбетова 242-320,
- ул. Валиханова 2-41, 21/1-21/4.
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