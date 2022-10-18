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Изменения в график отключения электроэнергии на эту неделю внесло ТОО «ЭПК-forfait»

18 октября 2022, 17:50 |  ЖКХ

Уточненный план работ на сетях Костанайской горэлектросети с 19 по 26 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы в эти дни пройдут в шести районах города.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 15 по 22 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. ул. Мира 11-20а,
  •  ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.

ТП-565 (работы на подстанции)

19 октября 10:00 до 19:00

  • ТД «Азия»,
  • ИП Амирова,
  • детский сад № 4,
  • магазины «Березка», «Раузет», «Жарык», аптека «Фармаком», «Цветная».

Спальный сектор:

  • ул. Чернышевского 68,
  • ул. Строительная 16,
  • ул. Карбышева 17,19,21.

ТП-231 (работы на подстанции)

20 октября с 10:00 до 19:00

  • кафе «Тандыр»,
  • Пивная № 1,
  • ТОО «Агро-РТИ».

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 2,2а,4/1,6,
  • пер. Уральский 4,
  • пер. Уральский 6/1,
  • пер. Уральский 8.

ТП-11 (работы на подстанции)

20 и 21 октября с 10:00 до 17:00

  • ресторан «Глория»,
  • ТОО «Пласт-окно».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 19,20

Частный сектор:

  • ул. пр. Тауелсиздик 8-21,
  • ул. Сьянова 62-83,
  • ул. Набережная 31-73, 42/1,42/2, 43/1,44/1,43/2,44/3,
  • пр. Аль-Фараби 13,15,13/1,15/1,15/3.

Светофоры:

  • ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,
  • ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП-564 (работы на подстанции)

21 и 22 октября с 10:00 до 19:00

  • Школа № 17,
  • детский сад при школе № 17.

Спальный сектор:

  • ул. Строительная 10, 10а, 14

КТП-347 (работы на подстанции)

26 октября 10:00 до 14:00

  • магазин «Алтын»,
  • ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 193-227,
  • ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27,
  • ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22,
  • ул. Баймагамбетова 242-320,
  • ул. Валиханова 2-41, 21/1-21/4.