Уточненный план работ на сетях Костанайской горэлектросети с 19 по 26 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы в эти дни пройдут в шести районах города.

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В связи с работами без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 15 по 22 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. ул. Мира 11-20а,

ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.

ТП-565 (работы на подстанции)

19 октября 10:00 до 19:00

ТД «Азия»,

ИП Амирова,

детский сад № 4,

магазины «Березка», «Раузет», «Жарык», аптека «Фармаком», «Цветная».

Спальный сектор:

ул. Чернышевского 68,

ул. Строительная 16,

ул. Карбышева 17,19,21.

ТП-231 (работы на подстанции)

20 октября с 10:00 до 19:00

кафе «Тандыр»,

Пивная № 1,

ТОО «Агро-РТИ».

Спальный сектор:

ул. Уральская 2,2а,4/1,6,

пер. Уральский 4,

пер. Уральский 6/1,

пер. Уральский 8.

ТП-11 (работы на подстанции)

20 и 21 октября с 10:00 до 17:00

ресторан «Глория»,

ТОО «Пласт-окно».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 19,20

Частный сектор:

ул. пр. Тауелсиздик 8-21,

ул. Сьянова 62-83,

ул. Набережная 31-73, 42/1,42/2, 43/1,44/1,43/2,44/3,

пр. Аль-Фараби 13,15,13/1,15/1,15/3.

Светофоры:

ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,

ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП-564 (работы на подстанции)

21 и 22 октября с 10:00 до 19:00

Школа № 17,

детский сад при школе № 17.

Спальный сектор:

ул. Строительная 10, 10а, 14

КТП-347 (работы на подстанции)

26 октября 10:00 до 14:00

магазин «Алтын»,

ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.

Частный сектор: