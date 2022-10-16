Глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с народом в Костанае посетовал на неадекватное отношение родителей к проведению скрининга подростков для борьбы с наркоманией. Согласны ли вы на участие вашего ребенка в скрининге? Да. Чем раньше я узнаю о том, что употребляет наркотики, тем лучше для него.

Да. Проведение скрининга поможет выявлять точки распространения наркотиков.

Нет. Я вовремя замечу изменения в поведении ребенка и приму меры.

Нет. Поголовный скрининг может нанести ущерб психике подростков.

