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Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае

16 октября 2022, 10:31 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 17 по 22 октября 2022 года с отключением потребителей распространило ТОО «ЭПК-forfait». Без электричества временно останутся частные и многоэтажные дома, бизнес-объекты, детсады и школа.

Иллюстративное фото pixabay.com

КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 15 по 22 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. ул. Мира 11-20а, ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.

КТП-СДСУ-43 (работы на подстанции)

17 октября 10:00 до 19:00

ИП Манандян, ИП Мужневская, ИП Каменда, ИП Омаров.

Спальный сектор: ул. Уральская 37.

ТП-561 (работы на подстанции)

18 октября 10:00 до 19:00

«Хюндай –центр» по ул. Баймагамбетова 147/3, школа № 21, ТОО «Агрофирма «Диевская».

Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 147/1, ул. Наримановская 122,122/1, 126.

ТП-455 (работы на подстанции)

18 и 19 октября 10:00 до 18:00

Детский сад № 61 по ул. Павлова 43.

ТП-565 (работы на подстанции)

19 октября 10:00 до 19:00

ТД «Азия», ИП Амирова, детский сад № 4, магазины «Березка», «Раузет», «Жарык», аптека «Фармаком», «Цветная».

Спальный сектор: ул. Чернышевского 68, ул. Строительная 16, ул. Карбышева 17,19,21.

ТП-231 (работы на подстанции)

20 октября 10:00 до 19:00

кафе «Тандыр», Пивная № 1, ТОО «Агро-РТИ».

Спальный сектор: ул. Уральская 2,2а,4/1,6, пер. Уральский 4, пер. Уральский 6/1,пер. Уральский 8.

ТП-564 (работы на подстанции)

21 октября 10:00 до 19:00

Школа № 17, детский сад при школе № 17.

Спальный сектор: ул. Строительная 10,10а,14.