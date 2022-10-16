Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
План работ Костанайской горэлектросети с 17 по 22 октября 2022 года с отключением потребителей распространило ТОО «ЭПК-forfait». Без электричества временно останутся частные и многоэтажные дома, бизнес-объекты, детсады и школа.
Иллюстративное фото pixabay.com
КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 15 по 22 октября 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. ул. Мира 11-20а, ул. Рудненская 8-18а,18б,12/1,12/2.
КТП-СДСУ-43 (работы на подстанции)
17 октября 10:00 до 19:00
ИП Манандян, ИП Мужневская, ИП Каменда, ИП Омаров.
Спальный сектор: ул. Уральская 37.
ТП-561 (работы на подстанции)
18 октября 10:00 до 19:00
«Хюндай –центр» по ул. Баймагамбетова 147/3, школа № 21, ТОО «Агрофирма «Диевская».
Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 147/1, ул. Наримановская 122,122/1, 126.
ТП-455 (работы на подстанции)
18 и 19 октября 10:00 до 18:00
Детский сад № 61 по ул. Павлова 43.
ТП-565 (работы на подстанции)
19 октября 10:00 до 19:00
ТД «Азия», ИП Амирова, детский сад № 4, магазины «Березка», «Раузет», «Жарык», аптека «Фармаком», «Цветная».
Спальный сектор: ул. Чернышевского 68, ул. Строительная 16, ул. Карбышева 17,19,21.
ТП-231 (работы на подстанции)
20 октября 10:00 до 19:00
кафе «Тандыр», Пивная № 1, ТОО «Агро-РТИ».
Спальный сектор: ул. Уральская 2,2а,4/1,6, пер. Уральский 4, пер. Уральский 6/1,пер. Уральский 8.
ТП-564 (работы на подстанции)
21 октября 10:00 до 19:00
Школа № 17, детский сад при школе № 17.
Спальный сектор: ул. Строительная 10,10а,14.
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