После продолжительной болезни скончалась известный деятель культуры Рудного Наталья Владимировна Кудрявцева. Завтра, 18 октября, ей исполнилось бы 63 года, сообщает ИА "Город".

Больше 35 лет она проработала на сцене КРЦ «Горняк». Город знает ее как бессменного руководителя, режиссера народного молодежного театра «БАЦ» и детского образцового театра «Светлячок». Десятки рудненских мальчишек и девчонок всегда будут благодарны ей за то, что Наталья Владимировна, или как ученики называли ее - шеф - открыла им удивительный мир театра. А рудненский зритель с теплом и восхищением будет вспоминать яркие премьеры, только у «БАЦа» их было больше тридцати.

До того, как стать дипломированным режиссером, Наталья Кудрявцева 10 лет играла в народном театре «Современник» под руководством Лилии Гайнутдиновой. Позже Наталья Владимировна была приглашена на работу в ДК Горняков, где возглавила театр «Светлячок». После с ее легкой руки появился молодежный театр «БАЦ». В 2020 году режиссер и ее ученики отпраздновали сразу два юбилея: «Светлячку» исполнилось 45 лет, а «БАЦу» - 30 лет.

Прощание с Натальей Кудрявцевой состоится 20 октября, в 11 часов, в городском морге.

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