Приговор по делу 27-летнего жителя Рудного Захара БУТОРИНА вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 17 октября. Буторин признан виновным в том, что нанес 10 ножевых ранений 54-летнему Сергею ЗЕНЧЕНКО. Убийство произошло в квартире Зенченко по ул.Мира, где оба распивали портвейн "Талас".

Предложил выпить Буторину у него дома Зенченко предложил сам, когда встретил его на улице Рудного. Два абсолютно незнакомых человека, из которых один в два раза старше другого, просто сошлись, чтобы выпить. Как сообщила суду потерпевшая, сестра убитого Любовь Крефинштейн, ее брат жил один, любил выпить в компании и часто звал к себе незнакомых людей. "А на этот раз смерть свою позвал" - с горечью добавила она во время дачи показаний в суде.

Захар Буторин пытался добиться переквалификации статьи с умышленного убийства на необходимую самооборону. Его адвокат доказывал, что Зенченко начал его душить, а подсудимый нанес ему в ответ 10 ударов ножом. Самое интересное, что Буторин так и не вспомнил из-за чего возникла ссора между ним и убитым.

- Суд отнёсся критически к вашим доводам о самообороне, - пояснил во время вынесения приговора судья Кушербай АКШАЛОВ. - Во-первых, судмедэксперты не нашли на вашей шее следов удушения, во-вторых, вы сразу вырвали нож у убитого, в-третьих он был в тяжелой степени опьянения и к тому же в два раза старше вас. В ходе процесса было доказано, что не было никакой необходимости набрасываться на практически беспомощного человека и наносить ему 10 ударов ножом в область сердца.

Судья приговорил Буторина к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Также подсудимый обязан выплатить 328 598 тенге материального ущерба и 2 млн морального вреда потерпевшей, сестре убитого.

Услышав о сроке, жена и мать подсудимого расплакались. Захар Буторин держался спокойно. Когда его выводили из зала, он остановился и обнял всех своих родственников и друзей.

Прокурор во время прений просила назначить 9 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ