Прения по делу 27-летнего жителя Рудного Захара БУТОРИНА прошли сегодня, 14 октября, в специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области. Его обвиняют в убийстве 54-летнего Сергея Зенченко - по данным следствия, после двух совместно распитых бутылок «Таласа» Буторин нанес ему 10 ножевых ранений.

В прениях прокурор Нино КАПАНАДЗЕ настаивала на том, что убийство было умышленным, а подсудимый же доказывал - Зенченко попытался его задушить, а он лишь оборонялся.

- В незначительных моментах подсудимый пытается сказать правду, чтобы его показания выглядели достоверно. А где следует говорить правду, подсудимый не помнит, либо меняет свои показания, - заявила гособвинитель. - Если представить, что Буторин говорит правду, то возникают несколько вопросов. Если он не хотел его смерти, то почему хладнокровно ушел, бросил Зенченко в квартире, при этом понимая, что нанес ему ножом несколько ударов? Почему ни к кому не обратился с просьбой вызвать скорую помощь? У него была такая возможность, так как Буторин разговаривал с Атрохиным, разговаривал с сотрудниками полиции. На все эти вопросы Буторин не смог ответить суду, потому что понимал содеянное. Единственное он сообщил о том, что боялся последствий. Полагаю, что данные обстоятельства свидетельствуют о наличии прямого умысла в убийстве Зенченко.

Свидетель Атрохин, о котором говорила прокурор, показал, что в тот день он стоял на балконе, а его сын играл во дворе и сказал, что «дядя справляет нужду на дверь подъезда». Он увидел парня, между ними завязалась перепалка. После свидетель вышел на улицу, догнал Буторина и повалил на землю. Подъехавшие сотрудники полиции забрали Буторина в вытрезвитель.

По мнению Нино Капанадзе, вина Буторина доказана протоколом осмотра места происшествия, где зафиксированы положение убитого, пятна крови в на столе, табурете, шкафу, холодильнике, на полу кухни и в зале.

- Судебно-медицинская экспертиза опровергает отсутствие у подсудимого умысла убить Зенченко, - отметила прокурор. - На трупе обнаружены ранения в области легкого и сердца. Глубина повреждения легкого составила от 7,5 до 8 см, а желудочка сердца от 8 до 9 см. Все перечисленные телесные повреждения могли быть причинены колющим предметом, вполне вероятно - ножом. Выводами медико-криминалистического исследования установлено, что длина клинка 11 см. То есть почти полное проникновение, что подтверждает достаточную силу при нанесении удара. Зенченко после ранений мог осуществлять действия в течение 2-4 часов.

На клинке ножа ДНК принадлежит Зенченко, а на рукоятке смешались ДНК подсудимого и убитого. Это подтверждает, что Буторин держал нож после получения раны - после того, как он выхватил ножу у Зенченко.

Сестра убитого Любовь КРЕФИНШТЕЙН выступала онлайн, сдержать слез не смогла.

Судья заслушал речь Любови КРЕФИНШТЕЙН по телефону

- Я, конечно, не хочу чтобы парень сидел всю свою жизнь, тем более, что у него маленький ребенок, - сказала она. - Я поддерживаю прокурора, все-таки он убил не котенка, а человека. Брат у меня был не подарок, я знаю. Но понимаете, что бы не говорил подсудимый, это умышленное убийство, потому что он мог ударить брата кулаком и убежать. Но 10 ножевых ранений... Он умирал очень мучительно, как мне сказали в морге. Его могли спасти. Он даже не знает, что у него родилась внучка. Мне очень больно говорить.

Адвокат подсудимого Талгат БЕКМАГАНБЕТОВ тоже упирал на то, что потерпевший пытался душить Буторина.

- Согласно закону, необходимая оборона допустима не только когда уже причинен вред, но и когда создана угроза его причинения, - сказал адвокат. - При оценке ситуации следует исходить из того, насколько явными были для обвиняемого момент начала и окончания посягательства на его жизнь и здоровье, мог ли он в сложившейся обстановке правильно оценить ситуацию. Как было установлено, потерпевший первым взял нож в руки. Поэтому подсудимый сначала ударил кулаком, а только после выхватил нож. И только когда потерпевший начал душить Буторина, он нанес ему ножевые ранения.

Бекмаганбетов просил переквалифицировать дело Буторина на другую статью и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Сам Захар Буторин в суде был скромен и несколько раз попросил прощения у сестры убитого.

- В первую очередь я хочу извиниться, - сказал он. - Я понимаю, что своими словами не верну жизнь, но искренне сожалею о случившемся. И будь моя воля все вернуть, я бы все исправил. Еще раз прошу прощения. Так как у меня есть маленький ребенок, прошу сильно не наказывать. Прошу учесть, что это была самооборона.

Прокурор Нино Капанадзе попросила назначить Буторину наказание в виде 9 лет колонии максимальной безопасности. В качестве смягчающего обстоятельства учесть наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также отягчающее обстоятельство - состояние алкогольного опьянения. Также, попросила удовлетворить иск сестры убитого и взыскать компенсацию морального вреда в размере 2 млн тенге. Еще более полумиллиона могут присудить в качестве возмещения материального ущерба и затрат на экспертизы.

Приговор огласят в понедельник, 17 октября.

Фото Георгия ГОВОРОВА